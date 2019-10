Gobiernos de Perú y Chile ratificaron relaciones comerciales

Los presidentes de Perú y Chile, Martín Vizcarra y Sebastián Piñera, se reunieron ayer durante cuatro horas durante el III Gabinete Binacional realizado en Paracas, Ica.

En la ceremonia de inauguración del encuentro entre jefes de Estado, el mandatario peruano expresó que estas sesiones sirven para fortalecer los vínculos económicos entre ambos gobiernos.

“La relación entre Perú y Chile, no solamente es de lazos de amistad, sino también sólidas en sus raíces comerciales en el orden de US$ 2500 millones al año por inversión y que alcanza (en total) entre Perú y Chile alrededor de US$ 30 mil millones”, comentó Vizcarra.

Resaltó que existen coincidencias en el desarrollo de los dos países. Por ejemplo, asemejó la actividad minera y la agrícola. “Además, tenemos la capacidad de desarrollar energía no convencional”, sostuvo.

El presidente agregó que, de los 162 acuerdos asumidos el año pasado en el II Gabinete Binacional, en Chile, para fomentar el desarrollo de ambos países, se han cumplido con 149. “Eso se logra a través de un trabajo perseverante. Y hoy se ha renovado el compromiso con 160 (metas) adicionales”, puntualizó.

Mientras que, por su parte, el presidente chileno manifestó su preocupación porque el desarrollo económico vaya de la mano del cuidado al medioambiente.

“Tenemos que escuchar siempre a nuestro pueblo. Estamos enfrentando problemas como el calentamiento global”, acotó.

Pronunciamiento

Antes de clausurar el gabinete, Vizcarra y Piñera suscribieron la Declaración de Paracas y un pronunciamiento sobre la coyuntura política en Ecuador.

En el primer documento resaltaron la lucha contra la corrupción y la implementación del Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”.

Y en el segundo oficio manifestaron su respaldo al gobierno de Lenín Moreno.

“Los presidentes (…) expresan su total apoyo a la democracia y el estado de derecho y rechazan enérgicamente cualquier intento de desestabilizar el proceso democrático ecuatoriano”, sostuvieron.

Compromisos adicionales.

Por otro lado, los ministros de Perú y Chile suscribieron ocho acuerdos relacionados a las carteras de Cultura, Defensa y Transportes y Comunicaciones y Educación.

Se trata de intercambios de bienes y servicios culturales, gestión y fiscalización del transporte terrestre, creación de la Reunión de Altos Mandos Policiales y Unidades Especializadas (RAMPOL) para luchar contra la delincuencia trasnacional, investigación científica, educación bilingüe y fiscalización gubernamental