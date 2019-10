Expresidente del TC: Olaechea no tiene legitimidad para plantear una demanda competencial

Sin legitimidad. Así consideró a Pedro Olaechea el expresidente del Tribunal Constitucional César Landa, quien sostuvo que el exlegislador no tiene la atribución de plantear una demanda de conflicto de competencias por la disolución del Congreso.

En diálogo con La República, el exmagistrado señaló que el actual titular de la Comisión Permanente carece de la legitimidad institucional para presentar la demanda al TC como presidente del Congreso, pues no ostenta ya ese cargo.

Además, Landa indicó que la defensa de los poderes del Estado en controversias ante instancias judiciales la asume un procurador público, requisito que es expuesto en el artículo 47 de la Constitución, y que, en el caso de la demanda planteada por Olaechea, no se cumple, pues junto a su firma figura del abogado Jorge Campana Ríos (CAL 13581), quien no desempeña ese rol.

“Para presentar una demanda de conflicto de competencia entre poderes del Estado, el titular del poder supuestamente afectado podría demandar. El congresista Olaechea no es presidente del Congreso, sino de la Comisión Permanente. En consecuencia, no puede usurpar el cargo de presidente del Congreso; más aún, quien puede litigar para defender judicialmente los intereses del Estado, son los procuradores públicos, según el artículo 47 de la Constitución. El abogado Campana, que firma junto al congresista Olaechea, no es procurador público”, precisó el exmagistrado del Tribunal Constitucional.

Ante esa circunstancia, para César Landa tanto Olaechea como el abogado Campana no tienen “legitimidad ni capacidad procesal para plantear una demanda de conflicto de competencia” ante el TC.

Bajo esta lógica, para el expresidente del órgano colegiado autónomo lo que debe ocurrir es que este mismo declare “inadmisible” la demanda presentada el último jueves por Pedro Olaechea al Tribunal Constitucional, “por no cumplir con los requisitos de ley”, en un plazo de 10 días.

Quien también observó que Pedro Olaechea se atribuye la potestad de presidente del Congreso para presentar la demanda competencial ante el TC fue el presidente de la República, Martín Vizcarra.

En declaraciones a los medios, el mandatario enfatizó que Pedro Olaechea, al autodenominarse titular del Parlamento, pese a que este fue disuelto, y plantear acciones ante otras entidades del Estado arrogándose las facultades de dicho cargo, estaría incurriendo en el delito de usurpación de funciones.

“Si Olaechea presenta un documento como presidente del congreso, está infringiendo una norma, está usurpando un cargo que no le corresponde. Él es presidente de la Comisión Permanente. El Congreso ha sido disuelto”, señaló el presidente Martín Vizcarra.