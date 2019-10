Espinosa-Saldaña: “Caso de Ortiz de Zevallos debe ser visto por Pleno del Congreso”

El tribuno Eloy Espinosa-Saldaña enfatizó que el nombramiento del abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea no es un proceso culminado por lo que debe solucionarse en el Pleno del Congreso y no por el Tribunal Constitucional (TC).

Reiteró que para que se pueda considerar una elección de un tribuno debe ser un proceso sin tachas ni consideraciones pendiente, como es el caso de Ortiz de Zevallos.

“La elección tiene que contar con una resolución firme, que no haya alguna impugnación pendiente, tiene todo que estar resuelto. Independientemente de cómo se dieron la cosas hay dos consideraciones presentadas antes de culminar el plazo que no han sido resueltos. Entonces eso no le tocan resolver al TC, sino un pleno del Congreso”, declaró en entrevista con Canal N.

Señaló que si el organismo accede a nombrar al primo de Pedro Olaechea como magistrado del TC podría incurrir en responsabilidad administrativa y “hasta penal”. En otro momento señaló que podría ser abuso de autoridad.

“Si nosotros dejamos que se nombre a alguien que tiene vicios en una resolución de un proceso que aún no está terminado, podemos recurrir en responsabilidad administrativa y hasta penal”, resaltó.

Además, subrayó que en la resolución que emitió Pedro Olaechease interfieren las funciones del TC al precisar que Ortiz de Zevallos debe ser el reemplazo de cierto magistrado.

“Es un desacierto que se haya dicho a quién reemplazará porque eso es propio de autogobierno del TC”, explicó agregando que esa práctica es atribución del Pleno de la institución desde hace más de 20 años.

Rcomendó a Gonzalo Ortiz de Zevallos que plantee sus pedidos en las instancias correspondientes, en este caso el Pleno del Congreso, y que se evite crear susceptibilidades en las labores del TC.

Sobre el pedido de nulidad interpuesto ante el TC por Pedro Olaechea a favor de dueños de bonos agrarios, el magistrado sostuvo que fue declarado improcedente en julio de este año. Por lo que exigió que la resolución sea publicada. Respecto a otras demandas en contra de Ortiz de Zevallos, indicó que deben esclarecerse y acreditarse.