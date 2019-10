Ministra de Economía: “Es imposible no pensar que acá hay algo de machismo”

La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperdi, se refirió a las críticas en su contra por su designación en ese sector, considerando que hay machismo en los cuestionamientos.

Durante la conferencia de prensa extranjera, Alva Luperdi señaló que no se habría cuestionado la designación si se nombraba a un hombre.

“Es imposible no pensar que hay algo acá de machismo. No solo se habló que era la hija de alguien. Yo creo que si hubiese sido un hombre, no necesariamente se habría puesto en tela de juicio. La primera reacción creo que no ha evaluado mi trabajo y experiencia”, declaró María Alva, añadiendo su desempeño como directora general de Presupuesto Público, área en el que se refirió que tiene relación con las reglas fiscales.

Mencionando su último cargo, la ministra de Economía señaló ello es prueba de su compromiso “con mantener los fundamentos económicos que han llevado al país a donde estamos”. Expresó que esto ha permitido que exista una “economía sólida”, demostrada con la reducción de riesgo país tras la disolución del Congreso.

Vuelta a las críticas, María Alva se refirió a que, “como mucha de mi generación, creemos en la igualdad de oportunidades”, sosteniendo que este concepto se le ha vinculado de forma errada con una ideología.

“Creo que por parte de desconocimiento e ignorancia se piensa que la igualdad de oportunidades es una marca registrada de una ideología política, creo que eso es un gran error. La igualdad de oportunidades debe ser un fin de cualquier ciudadano de este país”, declaró.