Keiko Fujimori se pronuncia tras cumplirse un año de su detención preliminar

La excandidata presidencial Keiko Fujimori se manifestó a través de sus redes sociales a un año de cumplirse la ejecución de una orden de detención preliminar por 15 días en su contra, en el marco de la investigación que el Ministerio Público le sigue por ser la presunta cabecilla de una organización criminal enquistada su partido, Fuerza Popular.

La hija del exdictador Alberto Fujimori sostuvo en un mensaje en su página de Facebook que el 10 de octubre del 2018 fue “emboscada” por las autoridades policiales y fiscales cuando ingresaba a la sede del Ministerio Público para brindar declaraciones por la investigación en su contra.

De acuerdo a la lideresa de Fuerza Popular, el haber sido detenida por las autoridades fue, a su modo de ver, un acto “arbitrario”. Además, criticó, siempre según su óptica, el haber sido “expuesta como un trofeo” solo por el hecho de que se le haya puesto un chaleco de detenida, que es el procedimiento que indica la Policía Nacional tras una intervención.

“Tengo claro que no hay nada que me pueda partir más el alma, que despedirme de mis hijas en los días de visita sin poder responderles cuándo volveremos a estar juntas”, escribió Keiko Fujimori en su comunicado.

En su mensaje, la hermana mayor de Kenji Fujimori dedica un espacio para referirse al recurso de hábeas corpus interpuesto en el Tribunal Constitucional por su hermana, Sachie Fujimori, y con el cual su familia pretende que se le restituya la libertad a la lideresa de Fuerza Popular.

“Hoy estoy a la espera de una decisión que puede terminar con esta injusticia, y me permita dormir a lado de mis hijas, abrazándolas muy pero muy fuerte”, reza el comunicado de la también excongresista.

Vale indicar que en setiembre pasado, la jueza suprema dirimente Susana Castañeda Otsu conformó un fallo que determinó la reducción del plazo de la prisión preventiva que, a la fecha, la lideresa fujimorista viene cumpliendo en el centro penitenciario Anexo de Chorrillos.

Por ello, ahora Keiko Fujimori deberá cumplir solo 18 de los 36 meses de prisión preventiva iniciales que el Poder Judicial le dictó a pedido del fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial para el caso Lava Jato.

“No soy líder de una organización criminal, no he cometido delito alguno, no soy lavadora de activos, no he creado ninguna maquinaria para dañar a nadie y menos aún dirijo alguna operación política desde donde me encuentro”, señala Keiko Fujimori en su comunicado.

Mensaje de Keiko Fujimori por el año de su detención preliminar.

Ampliaremos en breve...