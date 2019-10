Frente Patriótico buscará libertad de Antauro Humala para que postule en el 2021 [VIDEO]

El excongresista Virgilio Acuña señaló que desde Frente Patriótico buscarán que Antauro Humala salga en libertad para que postule en las elecciones generales del 2021.

Asimismo, Virgilio Acuña comunicó que el Frente Patriótico intentará llegar al Parlamento en los comicios electorales del 26 de enero del 2020. “Este Congreso es fundamental para nosotros porque, además de los aportes que hacemos, requerimos la libertad de Antauro (Humala) para verlo postular en el 2021”, dijo en RPP.

En otro momento, fue consultado acerca de la reunión que tuvo Yeni Vilcatoma con Antauro Humala y marcó distancia con la excongresista. “A Antauro lo visitan muchas personas, una visita me parece bien, pero que políticamente compartamos no me parece bien. En el Frente Patriótico no podemos compartir con políticos que han estado con los fujimoristas, que se han cambiado de partido”, expresó.

Anteriormente, cuando Yeni Vilcatoma fue consultada sobre Antauro Humala, indicó que “mantiene las puertas abiertas” para formar una alianza partidaria con el líder etnocacerista.

“Nosotros estamos trabajando un proyecto político con miras a la presidencia del 2021. Tenemos una propuesta concreta, ya determinada y estamos trabajando arduamente. Consideramos que hoy más que nunca necesitamos llegar a la Presidencia para recuperar el Estado peruano”, dijo en RPP.

Vilcatoma también precisó que la reunión con Antauro Humala se dio porque fue “requerida” por él mismo y que tocaron dos temas: el caso Odebrecht y la lucha contra la corrupción. Además, rechazó la “satanización” del líder de Frente Patriótico y aclaró que, pese a esto, tiene aceptación en el sur del país.

“Si acudí a una convocatoria fue porque es un ciudadano de quien estaban vulnerando sus derechos. Se están tejiendo hipótesis de quien yo no puedo responder”, acotó Vilcatoma.