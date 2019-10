George Forsyth: “Debemos hacer un mea culpa, aprendamos a elegir bien”

Por: Liubomir Fernández - Punto

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, estuvo de paso por varias comunidades de Puno regalando frazadas. Su recorrido por varios pueblos del Altiplano despertó la alarma de su posible candidatura presidencial. En diálogo con La República, niega su interés de ascender en la política.

En sus declaraciones a varios medios de comunicación señaló que en el distrito de La Victoria tiene muchos problemas que atender. ¿Qué lo trae ahora por Puno?

Nosotros hemos recibido una gran donación de frazadas en La Victoria. (De ello) 1.500 frazadas las estamos entregando en Puno, que tienen necesidades por el friaje.

¿Entendemos su buena fe, pero es consciente de que ha despertado un aire de candidato?

Lamentablemente eso andan diciendo porque uno está trabajando, haciendo bien las cosas. Pero ahora no es mi interés. El viaje es puntual. Estamos en Puno (por la entrega de frazadas), la mesa de trabajo que hemos tenido con el alcalde provincial, y la región. Todos tenemos que compartir las buenas cosas que hacemos. El conocimiento muere cuando uno se lo guarda. Nosotros lo tenemos que compartir. Un tercer punto es hacer una feria regional de Puno, en el parque Manco Cápac.

No solo es el comentario de la gente. En abril, según Datum, usted figura en la lista de los personajes que gustarían ser vistos como candidatos en las próximas elecciones presidenciales. ¿Qué impresión le deja ese mensaje?

Me da una gran alegría porque están recibiendo bien las cosas que venimos implementando. Están reconociendo el trabajo. Es muy difícil reconocer el trabajo a tus propios funcionarios; esto es un premio para ellos, para los regidores, que vienen trabajando de la mejor manera.

El Perú vive una crisis política poscierre del Congreso. ¿Cuál es su lectura tomando en cuenta que usted se ha mostrado concertador en varios temas políticos?

Ya se tomaron las medidas que en su momento han sido importantes. Eso está en el pasado. Ahora estamos en el presente.

¿Qué le tocaría hacer al gobierno de Martín Vizcarra?

(…) Toca empujar el carro en la misma dirección. Basta de estarnos peleando, no nos lleva a nada. Estas peleas en el gobierno causan que a nuestras poblaciones no las podamos atender. No podemos darles los servicios porque se están peleando arriba (en el gobierno). Estamos siendo perjudicados todos los ciudadanos.

¿Usted cree que el fujimorismo ha sido responsable?

Ya pasó. Ahora se trata de juntarnos y sacar al país adelante o no. De eso se trata: de poder hacer patria.

¿Usted señaló que, si las regiones no están, Lima no está bien? ¿Qué lectura le queda de su visita en Puno? ¿Qué le llevaría al gobierno central; y usted que tendría que decir en una próxima reunión de alcalde con el presidente de la República?

(…) Acá lo que tiene que haber es una descentralización real del gobierno donde den plata a los gobiernos regionales, provinciales y distritales. Tenemos que transferir recursos. No podemos tener un país que esté concentrado en Lima. Eso es insostenible.

Nos hemos equivocado

En enero hay una nueva elección congresal, ¿qué nos queda a los ciudadanos?

Eso va a depender de nosotros, los peruanos. Ya aprendimos la lección. Esto que ha pasado no puede volver a sucedernos más.

¿O sea los peruanos nos hemos equivocado?

Por supuesto, nos hemos equivocado. Eso es más que evidente. El país ha estado parado. ¿Nosotros votamos por ellos, no?... Debemos hacer un mea culpa, aprendamos de nuestros errores, aprendamos a elegir bien.