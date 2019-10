Salgado sobre nuevos chats: “Ya me cansé que nos estén violando las comunicaciones”

Hastiada de que algunas de sus conversaciones y las de sus correligionarios de Fuerza Popular sean divulgadas por los medios de comunicación, como lo hizo este miércoles La República, la excongresista fujimorista Luz Salgado no quiso hablar sobre los nuevos chats que la relacionan con presuntas coordinaciones para tomar medidas contra el coronel de la Policía Nacional Harvey Colchado, jefe de la Diviac, por la detención de Keiko Fujimori.

En efecto, la exparlamentaria optó por no responder sobre su participación en un chat en el que tomaron parte también los exparlamentarios y otrora directores de la misma Policía Nacional, Marco Miyashiro y Octavio Salazar, con quienes urdía, se presume, una represalia contra el coronel Colchado.

“Yo no voy a comentar ninguna cosa de chats que violan los chats privados (sic), que no sé si es cierta o no es cierta, si está editado o no está editado. Que vayan al juez y que el fiscal diga si esos chats son reales o no. Que un fiscal se pronuncie si eso está permitido o no”, dijo a penas la exparlamentaria, según apunta El Comercio.

La exparlamentaria, además, rechazó reconocer su participación en las conversaciones difundidas por La República este miércoles. De modo que, sin inflexiones, la exlegisladora señaló:

“No voy a declarar sobre chats que están violando la privacidad de comunicaciones internas […] Ya me cansé que nos estén violando las comunicaciones, chats, todo”.

En los chats, es preciso señalar, además de Salgado, Miyashiro y Salazar, tomaron parte también las excongresistas Úrsula Letona y Karina Beteta, y el exlegislador Ángel Neyra, quien entró al Parlamento como accesitario tras la salida de Kenji Fujimori.

La estrategia del fujimorismo contra el coronel Harvey Colchado implicaba desprestigiar al jefe de la Diviac para conseguir su remoción de su cargo.

Es preciso recordar también que el coronel Colchado fue citado al Congreso tras el suicidio de Alan García minutos antes de ser detenido por el caso Odebrecht. En dicha cita en el Legislativo, el oficial de la PNP fue sometido a una campaña de descrédito y humillaciones junto a los demás agentes de su equipo.

La pretensión de querer sacar al coronel Harvey Colchado quedó manifiesta con la intervención de un fujimorista en el chat que protagonizan Salgado, Salazar y Miyashiro.

En su mensaje, el fujimorista anónimo le dice a Luz Salgado. "¿Por qué no llaman al ministro del Interior y le exigen que saquen a Colchado de toda investigación respecto a Keiko? Él declaró abiertamente contra ella. Dijo que Chávarry es el fiscal de Fuerza Popular”.