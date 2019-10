Forsyth dice que cierre del Congreso es una lección para aprender a elegir bien

Liubomir Fernández

El alcalde del distrito limeño de La Victoria, George Forsyth, estuvo de paso por varias comunidades de Puno. Repartió frazadas contra el friaje. Su recorrido, por varios pueblos del Altiplano, despertó la sospecha de una posible candidatura presidencial.

En diálogo con La República, niega ese interés político. “Lamentablemente, eso andan diciendo porque uno está trabajando, haciendo bien las cosas. Pero ahora no es mi interés. El viaje es puntual. Estamos en Puno por la mesa de trabajo que hemos tenido con el alcalde provincial y la Región (además de la entrega de frazadas). Todos tenemos que compartir las buenas cosas que hacemos. El conocimiento muere cuando uno se lo guarda”, dijo.

Ayer se reunió con funcionarios del municipio de Puno y contó su experiencia sobre la erradicación de la informalidad en La Victoria. Tras su encuentro, respondió sobre las últimas encuestas que lo ponen como presidenciable. “Me da una gran alegría, porque están recibiendo bien las cosas que venimos implementando. Están reconociendo el trabajo”, afirmó.

Preguntado sobre cuál debe ser el rol de los peruanos en las próximas elecciones congresales, aseguró que “eso va a depender de nosotros. Ya aprendimos la lección. Esto que ha pasado no puede volver a suceder más”.

Recordó que el país se equivocó en la anterior elección congresal: “Tenemos que hacer un mea culpa. Nosotros votamos por ellos, ¿no? Aprendamos de nuestros errores, aprendamos a elegir bien”.

Medidas a tomar

Sobre la actual coyuntura política poscierre del Congreso, cree que es un capítulo que debe cerrarse para mirar hacia adelante: “Ya se tomaron las medidas que, en su momento, han sido importantes. Eso está en el pasado. Ahora estamos en el presente”.

Consultado sobre cuál debería ser el rol del presidente Martín Vizcarra consideró que las peleas políticas deben dejarse de lado. “… Toca empujar el carro en la misma dirección. Basta de estarnos peleando. No nos lleva a nada. Estas peleas en el Gobierno causan que no podamos atender a la población. No podemos darle los servicios, porque se está peleando arriba (en el Gobierno). Estamos siendo perjudicados todos los ciudadanos”, manifestó.

Forsyth también se reunió con el vicegobernador Agustín Luque. Le ofreció el parque Manco Cápac de su distrito para realizar ferias comerciales con productos de la región Puno. Con ello, busca fortalecer lazos entre pequeños microempresarios y empresarios de la capital.

Hay que descentralizar el presupuesto

Si bien el burgomaestre George Forsyth asegura que no será candidato presidencial, habló como tal, cuando se le preguntó sobre la impresión con la que regresa a Lima tras su paso por Puno y otras regiones. “… Acá tiene que haber una real descentralización del Gobierno, donde den la plata a los gobiernos regionales, provinciales y distritales. Tenemos que transferir recursos. No podemos tener un país que esté concentrado en Lima. Es insostenible”, manifestó.