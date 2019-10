Comisión Venecia no le daría la razón a Olaechea

La Comisión de Venecia ya tiene listo un borrador de la opinión que emitirá el sábado 12 acerca de la consulta realizada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, sobre las cuestiones de confianza por proyectos de reforma constitucional. Desde inicios de la semana, el texto ya está en el Tribunal Constitucional (TC) y el despacho de Olaechea.

Según fuentes del TC, el eventual fallo del órgano consultivo de Europa no cuestiona el sistema democrático del gobierno de Martín Vizcarra.

Y además, reconocería que las cuestiones de confianza por propuestas de reforma constitucional, como las de adelanto de elecciones, son viables; pese a que en situaciones extremas provoque la disolución del Poder Legislativo.

Si la Comisión de Venecia ratifica dicho informe quedará en evidencia que el fujimorismo aceleró el archivo de nuevos comicios generales en el 2020 debido a que las instancias internacionales no le iban a dar la razón.

El 15 de agosto, Olaechea solicitó una opinión al titular de esta organización, Gianni Buquicchio, sobre si era factible o no que el gobierno pida la confianza para su gabinete ministerial a cambio de reformar la Constitución por el adelanto electoral.

Eso ocasionó que el 23 de setiembre una delegación de Venecia visite la Comisión de Constitución, dirigida por Rosa Bartra, para escuchar los alegatos de los entonces congresistas. En esa sesión, las intervenciones de los fujimoristas, ante los juristas internacionales, fueron penosas debido a sus expresiones carentes de argumentos jurídicos.

Dos días después, la comisión de Bartra mandó al archivo la propuesta de nuevas elecciones con votos de Fuerza Popular y de sus aliados, sin esperar la recomendación de la Comisión de Venecia.

En las próximas horas, según lo confirmaron el último domingo en el despacho del exoficialista a La República, Olaechea viajará mañana a Venecia, en Italia, donde participará en el plenario del máximo órgano consultivo sobre temas constitucionales. El viernes 11 expondrá ante los delegados de 47 países.

Es cierto que el adelanto de elecciones ya es un tema zanjado. El 26 de enero habrá comicios para el nuevo Parlamento. ¿Entonces de qué hablará el titular de la Permanente? Todo apunta a que su discurso radicará en desacreditar la disolución del Congreso.

Para el expresidente del TC César Landa, la travesía de Olaechea debió ser suspendida luego del cierre del Parlamento. El ex ministro oficialista solo puede presentarse allí como titular de la Permanente, pero no del Congreso.

Lo polémico también es que la intervención de Olaechea no será vigilada por ningún jurista peruano. Los magistrados del TC que representan a Perú en Venecia, José Luis Sardón y Eloy Espinosa-Saldaña, no asistirán debido a que el presidente del tribunal, Ernesto Blume, todavía no aprueba sus viáticos.

Será complicado que la situación se corrija a favor de Sardón y Espinosa-Saldaña. Ayer Blume fue operado de la rodilla izquierda y estará ausente en el TC. Tampoco irá ningún vocero del gobierno, según lo afirmado por el canciller Gustavo Meza Cuadra a Cuarto Poder.

Olaechea y relatores de Venecia

● La sesión en la que participará el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, con los magistrados de la Comisión de Venecia será en la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, en Italia, el viernes 11 a las 9 de la mañana en privado.

● Estará presente también la delegación que asistió a la Comisión de Constitución el mes pasado: Josep María Castella (España), Domingo Hernández (Chile), José Luis Vargas Valdés (México), quienes son miembros suplentes del órgano consultivo. Y los juristas Thomas Markert, Sergeui Kouznetsov y Alberto Guevara Castro.