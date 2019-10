Ha pasado más de una semana desde que Martín Vizcarra, tras ver la negación fáctica de la confianza que el ex Primer Ministro Salvador del Solar había solicitado al parlamento, decidió disolver el Congreso.

A pesar de que la medida fue apoyada por la mayor parte de la población, que demandaba una reforma política, y las fuerzas armadas y Policía Nacional, que a través de sus líderes expresaron su disposición a mantener el orden interno, hubo un pequeño grupo que se opuso a la medida, principalmente los miembros del disuelto Congreso.

PUEDES VER Expulsan a Marisol Espinoza de APP por demanda de amparo contra Martín Vizcarra

Días atrás, miembros del fujiaprismo y sus aliados compartieron una columna de opinión del Wall Street Journal en la que se señalaba que en el Perú existió un golpe de Estado, haciéndola pasar como una editorial. Cabe resaltar que una Editorial es la postura del diario en su conjunto y no expresa criterios personales.

Al respecto, Omar Cairo, constitucionalista descartó que el Wall Street Journal considere el Cierre del Congreso como un golpe de Estado.

Al ser consultado si los partidos aceptaban que todo estaba consumado al aceptar participar en las elecciones del 2020, Cairo señaló: "Que los partidos decidan postular envía un mensaje a la ciudadanía que esto no es un golpe de Estado. Que el Wall Street no sea el que ha dicho que esto es un golpe, sino una columnista, que según dicen defiende a Pinochet y Videla, opinión respetable, pero de una columnista, frente a los diarios internacionales y las editoriales que no ven en el Perú un golpe de Estado, creo que esclarece lo que está ocurriendo: Que es una crisis, un conflicto que se ha viralizado por los canales previstos en la Constitución.

Como se recuerda, la autora de la publicación fue Mary Anastasia O’Grady, conocida columnista que apoyó candidaturas de dirigentes de extrema derecha como Jair Bolsonaro y justificó medidas tomadas en los regímenes militares autoritarios de finales del siglo XX.