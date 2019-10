César Vásquez considera que “lo más prudente” es que Iberico renuncie a secretaría de APP

El excongresista César Vásquez se refirió a Luis Iberico, quien actualmente es secretario general de Alianza Para el Progreso (APP), y aseguró que debería dejar la dirigencia, pues tiene una posición contraria a la agrupación política.

“Creo que lo más prudente sería que antes que nos puedan someter a un proceso disciplinario a todos porque estamos expuestos a eso él, como secretario general del partido, renuncie o dé un paso al costado porque hay una clara diferencia entre su posición”, dijo en RPP.

Por su parte, César Acuña indicó que se reunirá con los que votaron por la suspensión del presidente Martín Vizcarra, tras la disolución del Congreso el 30 de setiembre, luego de que se rechazó en dos ocasiones la cuestión de confianza.

“Vamos a conversar. Ellos tienen me explicarme y recuerden que en APP no imponemos las cosas. Quien ha votado será responsable de su voto, tendrá que explicarle al pueblo por qué voto, pero no van a querer involucrar al partido”, acotó César Acuña.

PUEDES VER Los partidos que han confirmado su participación en las elecciones de congresistas del 2020

Recientemente, Marisol Espinoza fue expulsada del partido APP por ser considerada “aliada del fujiaprismo”. La República conoció que la decisión se tomó porque la excongresista presentó una demanda de amparo en contra de la decisión del presidente de la República, Martín Vizcarra, de disolver el Congreso.

“Espinoza Cruz contradijo la decisión del partido Alianza Para el Progreso del 10 de agosto, en que fijó las reglas claras respecto al adelanto de las elecciones. Ella ha actuado a título personal, confabulándose con los fujiapristas, de quien es aliada, a fin de hacer daño a nuestro partido”, señaló Acuña.

Por su parte, César Vásquez declaró en RPP: “Yo no soy dirigente, no soy miembro del Comité Nacional, soy un simple militante, exparlamentario. Lo que conozco es que ya se estaba implementando el proceso [disciplinario], que había un reclamo generalizado de las bases que exigían la medida disciplinaria para Marisol Espinoza. Entiendo que ese proceso debe estar dándose”.