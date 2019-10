El nombre de la Rosa Bartra

Ya no hay duda de que hubo una negociación avanzada entre el expremier Salvador del Solar y el congresista Luis Galarreta, con la participación de Luis Iberico, que hubiera impedido la disolución del Congreso, pero que Rosa Bartra saboteó.

Eso fue evidente en la interesante entrevista de anteanoche en el programa 2019 de Canal N a Bartra, quien se apuró, con la participación de Mauricio Mulder –ambos del ‘lado duro’ del fujiaprismo–, de archivar el proyecto de adelanto electoral en la comisión de constitución y, luego, de acelerar la elección de nuevo TC en el pleno, como instrumentos para tensar la relación entre el gobierno y el congreso que, finalmente, explosionó, aunque siempre dentro de los límites del marco establecido por la Constitución.

Dicho acuerdo hubiera sido favorable para el país pues hacía viable el adelanto electoral –la menos mala de las salidas al impase institucional que se vive desde 2016– para una fecha de arranque de la nueva administración que fuese intermedia entre el final regular de gobierno (julio 2021) y la propuesta presidencial (julio 2020), acaso el primero de enero de 2021.

Asimismo, incluía la opción bicameral, con reelección para el senado, pero, también, para otras autoridades del país como alcaldes y gobernadores, entre otras reformas que pasarían sin necesidad de referéndum, así como la postergación de la elección para el TC por unos meses más.

¿Por qué sabotearon el acuerdo? Es probable, por un lado, que sea producto de un mal cálculo por creer que el presidente Martín Vizcarra nunca se atrevería a disolver el congreso y que podían arrinconarlo hasta la vacancia.

Pero, por otro lado, no se puede descartar que esta decisión sea parte de fuertes divisiones en el fujimorismo por la existencia de sectores que cuentan con planes futuros diferentes, uno de los cuales sería el de Bartra, quien, según señalan varias personas vinculadas a la operación del disuelto congreso, parecería haber cobrado autonomía, desde hace un tiempo, seguida por algunos integrantes de la bancada, para poner en marcha un proyecto que ya no pasa por Fuerza Popular sino por la confluencia de intereses conservadores del tipo ‘Con mis hijos no te metas’.