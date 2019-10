Yeni Vilcatoma: “Participaré en contiendas electorales el 2021” [VIDEO]

Yeni Vilcatoma, exparlamentaria de Fuerza Popular, anunció que postulará nuevamente a ser parte del Congreso de la República en las elecciones del 2021. Sin embargo, no precisó con qué partido político lo hará.

La exlegisladora confirmó que se reunió con el condenado Antauro Humala y que ambos tienen coincidencias políticas. El hermano del expresidente cumple una pena de 19 años por rebelión, homicidio, sustracción o arrebato de armas de fuego y secuestro agravado por el caso Andahuaylazo.

“Por supuesto que voy a participar en el 2021 en las contiendas electorales con un partido sólido. (...) En mi condición yo tengo las puertas abiertas para todo aquel que quiera sumarse a la lucha contra la corrupción”, declaró en entrevista con Panamericana.

Vilcatoma detalló que con Antauro Humala tienen el mismo pensamiento respecto a los casos de corrupción en los que participó la constructora Odebrecht y sobre el abandono en el que vive el sur del país.

No obstante, enfatizó que no es “operadora política de absolutamente nadie” por lo que mantiene la posibilidad de formar alianza con personajes que tengan su misma posición política.

Reunión de Vilcatoma y Antaura

La excongresista fujmorista aceptó que visitó una sola vez a Antauro Humala en el penal donde está recluido. Comentó que el motivo es porque fue convocada luego que se le restrinja sus derechos “fudamentales”.

Detalló que ella acudió al llamado “porque es un ciudadano peruano” en el mes de julio o agosto. Sostuvo que en el encuentro el sentenciado le comentó no le habían permitido el ingreso a sus abogados en medio de un proceso legal que buscaba su libertad condicional. Además, que no se le estaba permitiendo las visitas de manera libre.

“Se me pide acudir frente a esta vulneración y en efecto yo acudo. (...) Me pidieron directamente mi participación como congresista para ver esa situación. He conversado con familiares muy cercanos al señor Antauro Humala”, mencionó.

Yeni Vilcatoma indicó que continuará en la política “donde me encuentre y desde la posición que tenga”. Negó haber conversado para formar una alianza con Antauro Humala.

Respecto a la amenazas que denunció sufrir junto a su madre, dijo que sus amedrentadores son un grupo organizado que busca desequilibrarla psicológicamente.