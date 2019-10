Rosa Bartra: “No soy militante de Fuerza Popular” [VIDEO]

La exlegisladora Rosa Bartra manifestó que no milita en el partido Fuerza Popular, pero sí se reconoce como integrante de la bancada disuelta.

“No soy militante del partido, pero me reconozco como parte de la bancada”, aseguró para Canal N.

Dicha declaración fue brindada cuando en la entrevista que tuvo en el canal mencionado se abordaba el tema de si tenía conocimiento que Luis Galarreta -secretario general de Fuerza Popular- buscaba una solución consensuada con el ex primer ministro Salvador del Solar sobre el adelanto de elecciones, propuesta que luego fue archivada por la bancada fujimorista.

Vale recordar que ha transcendido que existen severas diferencias entre miembros de Fuerza Popular.

“No me pregunte por el partido porque yo no tomo ninguna decisión dentro de él, no las conozco”, dijo Rosa Bartra en otro momento.

Al ser consultada sobre las declaraciones de hace unos días de Alejandro Aramayo, en las que sostiene que “las decisiones en el partido no están en manos sensatas últimamente”, expresó que prefiere no opinar sobre las posturas de sus compañeros.

“No voy a discutir lo que dijo la señora Alejandra Aramayo, de ninguna manera. […] Yo no sé si ahí habla del partido o de la bancada, pero de cualquier escenario me relevo; jamás y por principio comento sobre las declaraciones de mi colega”, intentó argumentar Rosa Bartra.

A su vez, mencionó que Keiko Fujimori -a quien visitó más de 35 veces a la cárcel según sus propias palabras- no tomaba determinaciones en la bancada desde que está en la cárcel, por lo cual, la excandidata no habría sugerido que archivaran la propuesta de adelanto de elecciones.

“La lideresa de Fuerza Popular no ha tomado decisiones durante este tiempo con respecto a la bancada por una decisión principista, porque en la bancada tenemos un reglamento e instancias, y ella ha sido respetuosa siempre. Las decisiones se toman en la bancada, incluso cuando ella la dirigía -porque en su momento como presidenta del partido la ha dirigido- ha tenido posiciones que al final han perdido”, declaró Rosa Bartra.

A la vez, aseveró que el sueño que tienen muchos es ver a una Fuerza Popular destruida.