Guzmán: “Las acciones de los excongresistas las dejo para mi espacio de humor en el día”

Julio Guzmán, excandidato presidencial y líder del Partido Morado, consideró este martes que los excongresistas no deben ocupar ahora el centro de las discusiones políticas de los peruanos, sino que en ellas debe estar más bien la contienda electoral que se avecina para enero próximo, cuando se elijan a nuevos representantes en el Parlamento.

En esa línea, Guzmán ponderó que lo concerniente a los exlegisladores del disuelto Congreso, en estos momentos preelectorales, se enmarca más en el ámbito de lo anecdótico que lo político, pues no sería mucha la relevancia que tendría.

“Cuando observo las acciones de los excongresistas me parecen más una anécdota que un hecho político. Y me parece que está al margen de lo que el Perú debería de discutir", señaló Julio Guzmán en diálogo con El Informativo en Noticias, de Radio Nacional.

Para el líder del Partido Morado, en este momento lo que debe estar en el panorama de la ciudadanía es “lo que va a pasar en los próximos cuatro meses”.

"Para mí es realmente fundamental entender que esta transición va a determinar la estabilidad política y la gobernabilidad de nuestro país en cuatro décadas”, opinó Guzmán.

En ese marco, para el excandidato presidencial, que anunció que presentará a sus mejores cuadros para el Congreso, por otro lado, es importante que la nueva representación nacional pueda cumplir con las reformas que aún están pendientes de ser aprobadas en el Legislativo.

Logradas estas, señaló Guzmán, "vamos a llegar a unas elecciones al bicentenario con todas las condiciones para renovar la política del Perú de una vez por todas”.

“Si los peruanos no eligen bien en las próximas elecciones, y si no llegamos a un consenso mínimo de reformas para el próximo año, el Perú no va a tener futuro”, estimó Julio Guzmán.

En ese sentido, cerrando la discusión sobre el tema de los exparlamentarios, el excandidato presidencial solo se limitó a referir que las acciones de estos, “la verdad, las dejo para mi espacio de humor en el día”.

Para las reformas que alude Julio Guzmán, el líder del Partido Morado sugirió que el presidente de la República, Martín Vizcarra, “debería llegar a un pacto político con las organizaciones que van al Congreso", a fin de conciliar una "agenda mínima de consenso, una de reformas”, como lo indicó días atrás en una entrevista a La República.

Sobre la agenda, Guzmán señaló que esta debe contener “una reforma de la administración del Congreso”, para así “eliminar gollerías, cargas, inmunidad”.

“También la elección para el Tribunal Constitucional, jueces supremos, la reforma electoral. Y acciones para la economía y seguridad ciudadana”, señaló el excandidato presidencial.