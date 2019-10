Enrique Fernández anuncia precandidatura al Congreso para el 2020

Enrique Fernández Chacón, excandidato a la Alcaldía de Lima por Frente Amplio, anunció que pretende postular a las elecciones parlamentarias que se llevarán a cabo el 26 de enero del 2020 tras la disolución del Congreso.

Sin embargo, resaltó que aún es precandidato porque el partido político aún no inicia el proceso de democracia interna para elegir a sus representantes al Legislativo.

Fernández Chacón sostuvo que decidió candidatear para completar esta gestión incompleta del Congreso y no en el 2021 porque “a la política hay que responderle en el momento oportuno”.

“Con mucho gusto y con mucha decisión. Siempre limpiecito. Voy a morir invicto”, declaró el militante del Frente Amplio en entrevista con RPP Noticias.

Indicó que entre sus principales propuestas será modificar en algunos aspectos la Constitución Política porque para él “ha quedado corta” para enfrentar casos como la actual crisis.

“La Constitución se ha quedado corta para calmar la crisis que tenemos. Se ha demostrado que la realidad ha sido más rica que todo lo que estaba escrito”, comentó.

Además, sostuvo que se debe continuar con la lucha anticorrupción y profundizar la inconclusa reforma política. En específico señaló que se debe eliminar la impunidad y que la inmunidad sea solo para quienes proponen ideas. También se mostró a favor de cambiar el modelo económico pero no de manera extrema.

Enfatizó que el tiempo es relativo porque “se puede hacer en meses lo que no se ha hecho en años”. Recordó que él fue parte de la Asamblea Constituyente en 1978 y junto a sus colegas hicieron una nueva Carta Magna en menos de un año.

Días anteriores, Enrique Fernández Chacón, consideró que la decisión del presidente Martín Vizcarra, de disolver el Congreso de la República, partió de los ciudadanos en las calles y no únicamente del Ejecutivo. También se refirió la aún vicepresidenta Mercedes Aráoz por ser “la única presidenta que no ha robado porque no tuvo tiempo”.