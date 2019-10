Alianza nefasta

El programa Punto Final, de Frecuencia Latina, ha revelado que la exlegisladora fujimorista Yeni Vilcatoma visitó en prisión al cabecilla del “Andahuaylazo”, Antauro Humala, condenado a 19 años de prisión por el secuestro de civiles y el asesinato de cuatro policías.

Esta visita la realizó hace semanas en su condición de congresista integrante de Fuerza Popular. Ella ha reconocido el encuentro y ha señalado que en la cita abordaron el caso Odebrecht, la lucha contra la corrupción, la falta de presencia del Estado y abandono en el sur del país, temas en los cuales, dijo, establecieron coincidencias.

La directiva fujimorista ha ido más allá del reconocimiento del encuentro. Respecto a la posibilidad de concretar una alianza electoral con el grupo que encabeza el detenido, ha asegurado que “las puertas están abiertas para todos los que comparten el combatir verdaderamente la corrupción”. Finalmente, la abogada de Humala, ha revelado que Vilcatoma se mostró interesada en la formación de una bancada parlamentaria denominada Frente Patriótico Peruano que impulsaba Humala y el exlegislador tránsfuga Jorge Castro.

De primera impresión, este encuentro es claramente político y rebasa los marcos de una supervisión de las condiciones carcelarias de un sentenciado. Al mismo tiempo, este acercamiento expone la clásica relación entre lo similar porque, aunque en distintos espacios, la conducta de ambos personajes está signada por el extremado radicalismo de sus opiniones, sus recetas autoritarias y su falta de compromiso democrático.

No es casual que a Fuerza Popular no le importen las razones por las que ha sido sentenciado Humala –es decir, rebelión, secuestro y asesinato– y que a pesar de ello crea la posibilidad de una alianza con el grupo que encabeza. El fujimorismo sigue negando la violación de los DDHH en el gobierno de Fujimori y Montesinos y cree que se justifica el golpe de Estado del 5 de abril de 1992.

No hace falta anotar que las propuestas de lucha contra la corrupción de ambos sectores no son ni consistentes ni serias. La proclama de Humala de fusilar a los corruptos se realiza al mismo tiempo en que propugna alianzas con los productores ilegales de coca o mineros ilegales, en tanto que la supuesta lucha contra la corrupción de Fuerza Popular y Vilcatoma –cuyo esposo fue favorecido indebidamente con contratos públicos– suena como un mal chiste nacional. De esa asociación no sale democracia, solo violencia y delito, lo peor de lo que los peruanos han rechazado los últimos años.