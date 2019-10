Salaverry: “La prepotencia de Olaechea llevó al país a quedarse sin Congreso”

El expresidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, señaló que el “triste espectáculo" de los exparlamentarios al aferrarse a sus cargos, no es por el Perú ni la democracia, sino para no perder su inmunidad ni su sueldo.

“Cuántos congresistas están denunciados y procesados, y no han ido presos simplemente porque no tienen inmunidad, la cual se les acaba ahorita”, sostuvo a ATV.

Según explicó, el “pánico” ha logrado que aquellos exlegisladores griten y vociferen para ingresar como accesitarios a la Comisión Permanente. Agregó que cuando él asumía la Mesa Directiva del Parlamento, nunca vio que el mencionado grupo de trabajo tenga quórum en su totalidad de integrantes.

Para Salaverry Villa, quien logró ser su sucesor como titular del Congreso, Pedro Olaechea, se equivocó y producto de ello asumió el cargo con “prepotencia”, lo que llevó al Perú a que se quede sin poder del Estado.

“Se necesitan políticos maduros y maduros no significan viejos, sino tener las cosas claras. Yo no usaré adjetivos para Olaechea pero creo que sí se equivocó y producto de esa equivocación y prepotencia, que tuvo desde el día uno que asumió la Presidencia, es que ahora el país no tiene Congreso”, manifestó.

Respecto a la situación de Mercedes Aráoz luego que jurara como “presidenta” y a las pocas horas renunciara a su cargo de vicepresidenta de la República, fue un “papelón” que le pasará factura políticamente en los próximos años.

Cabe precisar que tras la disolución del Congreso de la República por parte del presidente Martín Vizcarra, la Comisión Permanente asumió las funciones legislativas hasta que se elija a los nuevos parlamentarios el próximo 26 de enero de 2020, cronograma establecido por el Ejecutivo.