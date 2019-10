Extrabajadores del Congreso asistieron a plantón contra disolución

La movilización contra la disolución del Congreso tuvo poca acogida y entre sus asistentes se encontraban extrabajadores de las principales fuerzas políticas de esta institución, como Fuerza Popular.

La manifestación, que fue convocada para una marcha pero se convirtió en un plantón por la poca asistencia, se realizó como algunos integrantes de la Comisión Permanente ordenaron. Sus coordinaciones se conocieron a través de conversaciones que fueron difundidas.

“Por favor, colegas, aseguren que su personal y familiares vayan a la movilización”, escribió Héctor Becerril en un grupo de chat llamado “Comisión Permanente”, según reveló el programa Cuarto Poder. “Paralelamente acción política. Este lunes tenemos que movilizar gente”, responde su colega Ángel Neyra. Ambos son miembros de la agrupación que continúa en funciones.

Extrabajadores del Congreso participaron en marcha

La movilización fue iniciativa de Fuerza Popular y grupo políticos aliados, quienes aún no aceptan la decisión presidencial. Se ejecutó este lunes 7 de octubre como estuvo previsto pero con pocos manifestantes.

Ante los cuestionamientos, tras conocerse las coordinaciones el último domingo, participaron solo el expersonal del Parlamento de comisiones pero no de la Permanente, la que continúa en funciones.

La República logró identificar a Evelin Orcón, quien laboraba en el Legislativo como técnica en el Fondo Editorial de la entidad hasta el mes de agosto del presente años. Además, es militante aprista vigente, según se registra en la página de Infogob.

Orcón participó como vocera de la manifestación junto a Christian Rosas, hijo del excongresista Julio Rosas y vocero de la campaña Con mis hijos no te metas.

Otro expersonal que asistió a la marcha es Frank Keskleich Torres, quien fue asesor de Julio Rosas y administra el blog ‘Catarsis y Harakiri’, medio utilizado para insultar a los opositores a la bancada fujimorista y a sus aliados.

También participó Miguel Sánchez Sarmiento, quien ocupaba el cargo de asesor II en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, cuyo presidente es el fujimorista Percy Alcalá.

Por su parte, el integrante de la Comisión Permanente Ángel Neyra desestimó las críticas a las conversaciones difundidas asegurando que no son actuales trabajadores del Congreso. Aseguró que su personal está trabajando.

“Son extrabajadores, les ha pedido (que asistan) pero sin goce de haber. Pero yo dije bien claro que eso no se deben dar, están ex pero no. Los míos están trabajando”, declaró a La República.

Los carteles que los manifestantes usaron son del mismo diseño que Becerril compartió en el chat, dando detalles de cómo usarlo. Respecto a esto, Ángel Neyra comentó que el material usado en la marcha fue iniciativa de la ciudadanía porque “hicieron su chanchita”.

Fuerza Popular tiene la conducta habitual de utilizar al personal del Estado para sus manifestaciones particulares, tal como lo hicieron en octubre del año pasado en plantón a favor de Keiko Fujimori, su lideresa.

Esto se realizó en los exteriores de la Sala Penal del Poder Judicial durante una audiencia sobre la prisión preventiva de la excandidata. También se han detectado que varios empleados del Congreso trabajaban como ‘fujitroles', dedicados a atacar a críticos al fujimorismo.