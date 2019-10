Carlos Tubino adelantó que no postulará al Congreso en 2021 [VIDEO]

El exparlamentario de Fuerza Popular Carlos Tubino anticipó que no participará en las elecciones generales del 2021.

En declaraciones para Canal N, Tubino Arias-Schreiber explicó que sí se presentaría como candidato para los comicios legislativos que se realizarán en enero del 2020, para completar el periodo parlamentario en julio de 2021, pero que, tras la culminación de esa etapa, se alejaría del Congreso.

“Si hubiera oportunidad ahora, que la veo muy difícil, para terminar [el periodo] al 2021, me podría sacrificar, pero después de ese año ni hablar. [...] Me alejo del Congreso [y no de la política]. Seguiré dando recomendaciones, pero ya en el Parlamento no. Ya debe entrar nueva gente”, expresó el fujimorista.

Asimismo, Tubino consideró que Fuerza Popular tiene que presentar candidatos de las próximas elecciones, pero que aún no “hay una decisión tomada” dentro del partido.

“Lo estamos viendo entre congresistas y a nivel del partido. Creo que nosotros tenemos que postular”, sostuvo.

Tras ello, el exparlamentario señaló que están a la espera de la emisión del primer decreto de urgencia por parte del presidente de la república, Martín Vizcarra, que estaría relacionado con las mencionadas elecciones congresales.

“Tendrá que verse en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Fuerza Popular y tomar una decisión. Estamos esperando también los trascendidos de que el día miércoles, según declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, saldrá el primer decreto de urgencia poniendo las normas para estas elecciones. También queremos saber la condición de los congresistas que han sido suspendidos”, agregó.