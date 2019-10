“El 28 de julio del 2021 estaremos en Palacio de Gobierno", asegura Alfredo Barnechea [VIDEO]

Durante la ceremonia por el aniversario del cumpleaños del fallecido exmandatario Fernando Belaúnde Terry, el excandidato presidencial Alfredo Barnechea se mostró seguro que el partido Acción Popular ostentará el poder tras participar de las elecciones generales del 2021.

“Todos juntos, el 28 de julio del 2021 estaremos en Palacio de Gobierno y será el único partido en la historia de la República que entre por cuarta vez al Palacio... Yo no puedo hacer esto solo, no puedo cambiar el Perú solo, los necesito a ustedes”, sostuvo.

En otro momento, Barnechea García ratificó su posición en que la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso de la República fue ilegal e inconstitucional.

“A mí no me gustaba ese Congreso, pero la ley es la ley y la Constitución es la Constitución y se deben respetar los mandatos constitucionales”, aseveró.

El exdiputado también aseguró que Acción Popular participará en las elecciones congresales del próximo 26 de enero del 2020. Según dijo, serán los jóvenes profesionales los que se presenten para que el mencionado partido sea la primera fuerza política del Perú.

“Yo no puedo cambiar el Perú solo, los necesito a cada uno de ustedes. Si ustedes no cambian el Perú, el Perú no cambia. Si ustedes no ayudan a transformar el partido Acción Popular en un partido moderno, Acción Popular no cambiará. Tenemos que cambiar el partido para que esté a la altura de las circunstancias”, agregó.

Discrepancias en Acción Popular

“Él no come chicharrón, yo sí”, fue lo que dijo el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, luego que Alfredo Barnechea declarara que la disolución del Parlamento era un golpe de Estado, pese a que la medida fue constitucional por ser la segunda vez que se le negaba la cuestión de confianza a un gabinete ministerial.

"Son apreciaciones personales. Fíjate, puedo hasta ironizar con esto. Él no come chicharrón y yo sí como chicharrón. Son cosas que nos diferencian como personas. Respeto la opinión de Alfredo, pero no la comparto. Creo que hay que buscar una situación donde no hay que echarle más leña al fuego”, dijo Muñoz.

Para el presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, el excandidato presidencial “actuó de espaldas” al partido político al mostrarse en contra del adelanto de elecciones congresales que planteó el jefe de Estado, Martín Vizcarra, para el próximo 26 de enero.

En esa línea, enfatizó que Acción Popular respalda la democracia por lo que están de acuerdo con la decisión del mandatario para convocar a elecciones libres y transparentes.