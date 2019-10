Partidos políticos en Puno no definen a sus candidatos

Liubomir Fernández

La disolución y la convocatoria a nuevas elecciones sorprendió a las agrupaciones políticas de Puno. El Apra, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y otras aún no definieron a sus candidatos.

Milton Tacuri, dirigente del Apra, aseguró que por el momento están preocupados por su congreso nacional, que se llevará a cabo en Lima la quincena de octubre. Precisó que están en contra de la disolución del Legislativo, lo cual calificó de inconstitucional.

Acción Popular tiene las cosas más claras. Yonhy Lescano informó que sí o sí postularán para tener representación parlamentaria. Precisó que, en los siguientes días, tendrán elecciones internas. El plazo máximo es hasta el 15 de octubre.

Alianza para el Progreso aún no definió ni el día de las elecciones internas. Solo el poeta Walter Jilapa confirmó su postulación al Parlamento. Aún se desconoce quiénes serán los demás aspirantes al Parlamento. Fuerza Popular tampoco tiene nada definido. Las bases no quieren saber nada con Elías Mamani Colquehuanca, hermano del excongresista Moisés Mamani. Elías es quien tiene la representación del partido por el momento. Las bases de provincias primero quieren que los hermanos Mamani sean retirados. Empero, esta semana emitirán comunicado sobre si presentarán o no plancha.

En la víspera, llegó a Puno Julio Guzmán, líder del Partido Morado. Sus militantes sostuvieron una reunión de trabajo. Anunciaron que harán varias consultas al Jurado Nacional de Elecciones, porque recién lograron su inscripción como partido político en marzo.

El Frente Amplio y sus posibles candidatos sostuvieron una reunión en Arequipa el fin de semana. Acordaron esperar que el JNE se pronuncie sobre si los elegidos podrán o no postular.