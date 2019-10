Mesa Directiva debe decidir qué personal se necesita

A raíz del cierre del Congreso, se han generado varias dudas sobre el costo administrativo y qué sucederá con los trabajadores parlamentarios, así como con los beneficios a los que estaban acostumbrados los hoy excongresistas de la República.

Al respecto, el exoficial mayor del Congreso de la República, José Elice Navarro, opinó que al ya no existir grupos parlamentarios no se debería continuar con los equipos de prensa de bancada, pues los únicos que deberían contar con personal serían los titulares de la Comisión Permanente.

Incluso, Elice consideró que este grupo de trabajadores debería reducirse debido a que la Permanente tiene menos actividad, pues ya no se legisla y menos se realizan sesiones de comisiones parlamentarias.

Asimismo, reiteró que los que deberían contar con personal son solo los titulares y no los accesitarios de la Permanente, quienes, además, tampoco -según Elice- deben participar en las sesiones. "Las actividades de los suplentes ya terminaron", declaró el exoficial mayor.

No obstante, Elice afirmó que los trabajadores del Congreso tienen todo el derecho de exigir que se respeten sus derechos laborales si consideran que han sido vulnerados.

Asimismo, dijo que es el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, así como los demás integrantes de la Mesa Directiva, quienes deben decidir el recorte del personal y cómo actuará la administración sobre el buen uso de los recursos para aclarar este confuso panorama.

Funciones confundidas

Fuentes del Congreso afirman que a pesar de que no deberían ingresar, personal de prensa de algunas disueltas bancadas siguen acudiendo al Parlamento y realizando sus funciones pese a que, al ser considerado personal de confianza, sus actividades ya habrían cesado a raíz del cierre del Parlamento. "Prensa de bancada ya no deben entrar porque ya no existen bancadas, pero igual en Oficialía Mayor los dejan entrar”, afirmó la fuente.

Incluso trabajadores del Parlamento afirman que las excongresistas Rosa Bartra y Karina Beteta, así como la abogada Martha Chávez, se habrían atrincherado en la oficina de Oficialía Mayor y exigen que se les dé cuenta de todos los documentos que ingresan y además hay una orden de no responder ni entregar información a ninguna institución externa.

¿Dónde está Olaechea?

Marco Arana, integrante de la Comisión Permanente, informó que un sector de extrabajadores del Congreso -una mayoría del fujimorismo- quiere denunciar y que se les pague hasta el 28 de julio del 2021. “Si un accesitario va a suplantar a un titular en la Permanente, puede entrar, pero no todos pueden entrar si están los titulares”, dijo.

Otra integrante de la Comisión Permanente, Indira Huilca, opinó que Olaechea deberá tomar cartas sobre el asunto y no insistir en que el Congreso no ha sido cerrado. "No se puede forzar a que la Permanente tenga actividades", indicó.

Indira Huilca - Nuevo Perú: “Forzar a que vayan los accesitarios es no aceptar la disolución del Congreso. El fujimorismo y Olaechea quieren que el Congreso funcione con normalidad y eso no es así. Corresponde tomar decisiones”.

Marco Arana - Frente Amplio: “El personal de confianza sabe que cuando se le retira no está mal. El Congreso ha sido disuelto y este personal cesa con los congresistas. Hay que encontrar una racionalidad y no usurpar funciones”.

Naranja tv

Dudas. En los últimos días, el canal del Congreso se ha convertido en una repetidora de discursos de constitucionalistas afines al fujimorismo. En dicho espacio se afirma que el cierre es inconstitucional.

Siete. Antes de la disolución, cada congresista contaba con siete trabajadores de confianza en su despacho.