Karina Beteta: “Estoy en la Comisión Permanente por vocación y no por un sueldo”

La exlegisladora Karina Beteta aseguró a la prensa que su presencia en la Comisión Permanente responde a un perfil de vocación y no a un salario.

“Estoy aquí por una vocación de servicio, no por un sueldo”, intentó precisar.

Como se conoce, Karina Beteta dejó de ser vicepresidenta del Congreso el lunes 30 de septiembre debido a la disolución del Parlamento que efectuó Martín Vizcarra.

Ahora solo integra la Comisión Permanente junto a otros 26 excongresistas y el titular de dicho órgano, Pedro Olaechea.

Por otro lado, negó conocer el chat llamado “Comisión Permanente”, en el que fujimoristas como Héctor Becerril y Ángel Neyra exhortan a los demás miembros del grupo que “aseguren que su personal y familiares vayan a la movilización” en contra de Martín Vizcarra.

“Desconozco ese chat, en todo caso, se tendrá que decir si es cierto o no lo que se ha manifestado. Yo tengo el chat de mi bancada y seguiré participando hasta el último día”, buscó explicar Karina Beteta.

Milagros Salazar reconoce que el chat “Comisión Permanente” sí existe

A su turno, la exvocera de Fuerza Popular Milagros Salazar manifestó que el grupo “Comisión Permanente” sí es real, pero no puede precisar si las conversaciones que se filtraron son ciertas. A la vez, pidió que sean revisadas por un notario.

“Yo no doy crédito a ningún chat que no esté avalado por un notario; segundo, cualquier persona puede asistir a cualquier marcha; nosotros como Comisión Permanente, no hemos citado a nadie, a los familiares, a los amigos, ni a los trabajadores, eso es totalmente falso”, expresó.