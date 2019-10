Enrique Fernández sobre Mercedes Aráoz: “Fue la única presidenta que no robó porque no tuvo tiempo”

Enrique Fernández Chacón, excandidato a la alcaldía de Lima, sostuvo que la decisión de disolver el Congreso de la República partió de los ciudadanos en las calles y no únicamente del Ejecutivo, del cual lamentó haya sido brevemente presidido por “la única presidenta que no ha robado porque no tuvo tiempo” en referencia a Mercedes Aráoz.

En entrevista con radio Exitosa, el integrante del Frente Amplio (FA) aseguró que la oposición liderada por Fuerza Popular fue derrotada “por el pueblo en las calles” antes que el presidente Martín Vizcarra dictaminara mediante el Decreto Supremo la disolución del Congreso el pasado 30 de septiembre.

“Ellos saben que fueron derrotados y no por Vizcarra, nosotros les hemos sacado la mugre en las calles. Reconozcan que es el pueblo el que los ha echado”, precisó.

En conversación con la emisora local, Fernández Chacón desacreditó cualquier tipo de maniobra para ilegitimar la decisión del Ejecutivo recurriendo a plazos presuntamente no cumplidos, y remarcó que la opinión de los ciudadanos “va por encima de cualquier normatividad, las propias leyes quedan chicas ante las actividades de la gente en defensa de sus intereses”.

En este sentido, se dio tiempo además para ironizar con la breve designación de la exvicepresidenta Mercedes Aráoz como jefa de Estado nombrada por el depuesto extitular del Parlamento, Pedro Olaechea.

“Hacen juramentar a la única presidenta que no ha robado porque no tuvo tiempo. El otro dice ‘de acá me sacarán hasta quemar el último cartucho’, ni bien le tocaron la puerta el tipo salió por cualquier lado”, refirió.

De otro lado, Enrique Fernández confirmó que tentará nuevamente un curul del Congreso durante las elecciones programadas para enero del próximo año, en aras de continuar con la lucha contra la corrupción.

Días atrás, el recordado expostulante al sillón municipal de Lima ya había adelantado su decisión a través de su cuenta personal de Twitter a través de una pregunta a todos sus seguidores:

“Por donde el diario trajinar me lleva, no falta quién me pregunte, ¿Va a postular como congresista? Les digo que sí, no me gustaría que los sinvergüenzas que acabamos de echar los reemplacen elementos de su misma calaña. ¿Me gustaría saber qué opina Usted? ¿Qué me aconseja?”, reza el citado tweet.