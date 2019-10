Tubino afirma que elecciones del 2020 “no atraen porque es imposible recuperar lo invertido”

Polémica declaración. El miembro suplente de la Comisión Permanente Carlos Tubino se refirió a las elecciones 2020 en el que se elegirán a los congresistas que completarán el periodo parlamentario, considerando que los comicios no atraerán a los candidatos porque no se recuperará la inversión del gasto de campaña.

A través de su cuenta de Twitter, el excongresista de Fuerza Popular sostuvo que el país se encuentra sumido en el “oscurantismo”, infringiendo la Constitución. El presidente disolvió el Parlamento luego que se le negara de manera fáctica una segunda cuestión de confianza.

“Martín Vizcarra ha sumido al Perú en oscurantismo, al haber violado la Constitución por disolver el Congreso. Para salir de ellos (se harán) elecciones en enero. El problema: no atraen. (Es) imposible recuperar (el dinero) invertido en campaña”, expresó Carlos Tubino.

Desde el fujimorismo se ha rechazado la disolución del Congreso. El mismo 30 de septiembre, un Parlamento sin funciones aprobó la suspensión de Martín Vizcarra y tomó juramento de Mercedes Aráoz como nueva presidenta –aunque anunció su renuncia–.

Desde Twitter, uno de los usuarios le consultó a Carlos Tubino respecto a si su expresión era que no era rentable ser congresista por casi un año y medio. El exparlamentario le respondió que “te quisiera ver sacar dinero de tu bolsillo en una campaña política. A mí no me sobra como a ti”.

Las elecciones parlamentarias se realizarán el 26 de enero del 2020. La Comisión Permanente seguirá funcionando hasta que los próximos legisladores electos asuman funciones en el Poder Legislativo.