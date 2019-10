Aramayo sobre Fuerza Popular: “Las decisiones no están en manos sensatas últimamente”

La titular suplente de la Comisión Permanente Alejandra Aramayo expresó que las decisiones tomadas por Fuerza Popular no están “en manos sensatas”, frente a una eventual participación para las elecciones parlamentarias del 2020.

En diálogo con El Comercio, la excongresista fujimorista señaló que el partido debe participar en los próximos comicios, idea apoyada por Mario Mantilla.

“En mi opinión, sería un error no participar, pero (…) las decisiones no están en manos sensatas últimamente”, señaló Alejandra Aramayo, quien explicó que ha propuesto a los coordinadores dentro de la organización naranja para el proceso de elecciones internas para el 2021.

La disolución del Congreso sucedió a raíz de que el Parlamento le negó fácticamente la cuestión de confianza por segunda vez al Poder Ejecutivo. El 26 de enero se realizarán las elecciones para elegir a los legisladores que cumplirán el periodo hasta julio del 2021.

Fuerza Popular ha rechazado a decisión del Gobierno, pero Mario Mantilla ha señalado que “estimo que sí debemos participar”. “Pienso que de darse el caso se tiene que participar”, añadió.

PUEDES VER Olaechea asistirá a sesión de Comisión de Venecia por reforma que el fujiaprismo archivó

Para el periodo actual, Fuerza Popular consiguió 73 curules, cantidad que bajó hasta 54 parlamentarios previo a la disolución dada el 30 de septiembre.

Además, Aramayo señaló que se necesita apelar al consenso en la política, buscando articulación y diálogo enfocado en el país. Añadió que “hace tiempo, en una reunión de bancada dije lo siguiente, ‘están arrastrando no a FP, no al Congreso a una crisis de institucionalidad que pone en serio riesgo a la democracia’. Me refería a que el daño trascendía al país. Lo consideraron un agravio y no lo que era, una crítica en la interna. Ha pasado el tiempo, lamentablemente una vez más tenía la razón”.