Olaechea: Si TC falla a favor del Congreso, buscaremos “solución conjunta”

El presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, defendió la iniciativa de presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la disolución del Congreso, porque hay un conflicto de competencias con el Poder Ejecutivo.

Olaechea señaló que al no contar con la “fuerza” para contrarrestar los acciones que ellos consideran como un recorte de sus derechos, se dirigen al Poder Judicial, en este caso el Tribunal Constitucional (TC), para que dirima si existe o no una interferencia de poderes.

Enfatizó que su obligación es defender la institución mediante sus cualidades pero que ante todo van a actuar de acuerdo a la ley y en lo que le compete como representante del Legislativo.

“Si la fuerza te impide hacerlo, entonces tú tienes que adaptarte a lo que puedes hacer, vamos a actuar de acuerdo a la ley. (...) No voy a dejar de actuar en lo que me compete a mí como presidente de una institución, no voy a parar de hacer lo que debo hacer. Que el Tribunal Constitucional tome sus tiempos, ese es otro problema”, respondió en el programa Panorama.

Señaló que en caso el TC falle a favor de la acción competencial que presentó el Parlamento, todas las fuerzas políticas de ambos poderes del Estado deberán trabajar juntos para buscar una solución a la crisis política. Además, apeló a la madurez política.

“Si sale una sentencia vamos a tener que ser sumamente maduros y políticos para buscar una solución conjunta en beneficio a lo que la sociedad quiere que es un nuevo panorama político”, resaltó.

Pedro Olaechea insistió que como Comisión Permanente tiene las facultades para ir al TC y pedirle que dirima en el caso. No obstantes, también excongresistas señalaron que toda demanda que pretendan dirigirse a la institución debe ser aprobada por el Pleno del Parlamento, ero que este no se puede ejecutar porque el Legislativo ya no existe.

Respecto a la designación de su primo hermano, Gonzalo Ortiz de Zevallos, como magistrado del TC negó que haya tenido alguna participación en su presentación como candidato. Sin embargo, mediante documentos insiste que el organismo lo oficialice a pesar que actuales miembros señalan que el proceso no culminó.

“Yo no lo propuse ni voté por él, me abstuve, no tengo nada que ver con su presentación. (...) Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) me dijo que lo propuso hace seis meses”, sostuvo.

El presidente Martín Vizcarra anunció, mediante mensaje a la nación, que disolverá el Congreso de la República luego que hayan sido negadas dos cuestiones de confianza que plantearon.