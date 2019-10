Ministra María Antonieta Alva

Hay un mensaje potente

Ana Cecilia Lucana Picardo, abogada y política.

Las comparaciones son odiosas, pero recordemos que Fernando Zavala asumió el MEF a los 34 años, la misma edad de María Antonieta Alva, y su designación no generó polémica. Hay críticas que aluden a la poca experiencia, cuando su CV muestra aptitud académica y carrera en el sector. En las redes hay comentarios sobre su imagen o condición de mujer; esto da cuenta de que aún somos un país machista y resistente a las nuevas generaciones. Ella abre camino al 50,1% de mujeres que no se ven representadas y al casi 30% de jóvenes que somos motor de nuestro país. El gobierno dio un mensaje potente, que debe marcar el derrotero al Bicentenario: dar oportunidad a los jóvenes y empoderar a las mujeres.

.............................................................................................................

Refresca la política

Claudia Valdeiglesias Añorga, docente universitaria.

María Antonieta Alva, 34 años, economista de UdP, maestría en Harvard, es hoy ministra de Economía y Finanzas. Trabaja por años en el Estado, pero algunos reclaman experiencia. ¿Por qué no lo hicieron cuando Fernando Zavala a los 35 fue nombrado para el mismo cargo? ¿Acaso no fueron presidentes de Francia y Canadá, Macron y Trudeau, cerrando sus treintas? ¿El hecho de que sea mujer aún lastima el ego de algunos? Quienes la conocen hablan de su inteligencia y pasión por trabajar por el Perú. Extraños atributos después de haber visto tantos otorongos y hienas por lustros, en curules improductivos. María Antonieta viene a refrescar la política. Que ella lo hará mil veces mejor que muchos, no me cabe la menor duda.