Hija de Kuczynski teme por la salud de su padre y dice que no está solo

La familia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se encuentra muy preocupada por su salud, así lo manifestó su hija Alex, quien lamenta que esté con arresto domiciliario sin que se tome en cuenta la presunción de inocencia y advierte que si las cosas continúan así “no sé cuántos años más tendré a mi padre”.

Tras llegar a Lima el miércoles, sostuvo que lo encontró muy afectado en su salud por las investigaciones y acusaciones sin pruebas. Informó que PPK tiene un marcapasos, presenta problemas cardiovasculares y cuando la Fiscalía pide medidas restrictivas en su contra “su presión y salud se agrava”.

Aseguró que pese al apoyo que recibe de sus seres queridos, PPK se encuentra en una etapa muy emotiva, a tal punto que “no podría sobrevivir sin el apoyo de su familia”.

“El año pasado estuve aquí una semana por mes. Eso fue un sacrificio para mis hijos que tenían 9 y 10 años. Mi hermana estuvo tres meses con mi padre, mi tío tres semanas y ahora estoy yo. Todo es muy difícil. Propuse venir a vivir aquí con mis hijos, pero mi padre se negó. No quiere que los niños lo vean en prisión preventiva”, declaró a La República.

Sobre la ausencia en Lima de Nancy Lange, esposa del exmandatario, sostuvo que se encuentra en Estados Unidos con problemas de salud, y además está cuidando a su hija con PPK, a su hermano, quien está muy delicado de salud, y a su madre, que tiene casi 90 años. “Ella tampoco puede estar acá. Eso me deprime mucho, pero lo entiendo”, apuntó.

Respecto a la situación legal del exmandatario dijo que en 20 meses de investigaciones le han incautado las cuentas bancarias, que le han devuelto parcialmente, y ahora hay un intento de incautar propiedades que fueron compradas y alquiladas a través de una compañía peruana que ha pagado todos sus impuestos y todo está bancarizado.

“En este tiempo mi padre ha tenido más de 20 sesiones con la Fiscalía y ahora tiene reuniones con los fiscales dos o tres veces por semana. Ha dado toda la información disponible después de los allanamientos de la casa el 23 de marzo del año pasado, en los que se han llevado hasta mi ropa”, confesó.

Alex Kuczynski consideró que la Fiscalía solo da a conocer las informaciones contra su progenitor, pero no la que está a su favor, como la declaración de los brasileños Luis Fernando de Castro Santos y Sergio Nogeira Panicali. Refirió que en los interrogatorios del 18 de enero “han dicho que mi padre no tuvo vinculaciones ni negocios con ellos, pero esos testimonios no han sido divulgados por los trámites burocráticos de la Fiscalía”.

Expresó que confía en la inocencia de su padre y aseguró que los ejecutivos de Odebrecht dicen “que Kuczynski era para ellos un problema, una piedra en el zapato" pues cuando fue ministro "planteó un juicio contra la constructora brasileña, siendo uno de los pocos arbitrajes en que el Estado ganó”.

Se queja

Difícil. Alex Kuczynski dijo que cuando su padre estuvo en la UCI, la Policía lo quiso enmarrocar en la cama pese a que no se podía parar.

Gestión. Ella tuvo que hablar con los agentes para evitarlo.