El Diablo Conservador: Cuando despertó, el presidente todavía estaba allí

Por: Rubén Cano | Experto en Comunicación y Asuntos Públicos

Esta sensación de choque entre el mundo onírico y la realidad se hace cada vez más notoria en la coyuntura actual. Y de lo que no se están dando cuenta los diferentes actores que vienen tomando posición es el endose que comienzan a cargar sobre sus hombros. La política es de gestos más que de discursos. El supuesto golpe de Estado ha sido sin tanques, sin discursos militarizados, sin sensación de represión o gas lacrimógeno y con un mínimo despliegue policial. Pero la falta de lectura de la realidad es mucho más peligrosa incluso cuando se mezcla con el dogmatismo. Convierte al ser humano de un ser pensante y racional en un ente robotizado, programado, sin alma, que emite consignas en vez de pensamientos claros y racionales. Si analizamos los hechos, el gobierno ha transmitido gestos y la oposición atrincherada en el Congreso ha emitido discursos que se van perdiendo debido a su abrumador deseo de imposición, a su incremento exponencial que lo que hace, más que convocar, es intoxicar y ahuyentar, en señal internacional, vía CNN. Estamos siendo espectadores de las más fervientes defensas del status quo que viene dando sus últimos suspiros, con periodistas y ex ministros que han marcado posición férrea en defensa de los congresistas parapetados en el parlamento, buena parte de los que ya están apareciendo en la lista de codinomes.

Pero acá viene lo más interesante. Si analizamos el propio mensaje, nos damos cuenta de connotaciones de muy alta trascendencia. La designación de la nueva Ministra de Economía y Finanzas (MEF) es un acto político tremendo y muy calculado, más aún por cómo se fue filtrando la información. El día previo se vio ingresar a Luis Carranza, figura representante del ala más dura del MEF y símbolo vigente de la política económica actual. Y al día siguiente nombran a una figura joven, más fresca y menos contaminada, símbolo claro de la nueva forma de ver el mundo. Nuevamente, la semiótica en todo su esplendor. El signo de un cambio de paradigma. Y no estamos hablando del tradicional esquema derecha – izquierda, que definía el marco conceptual e ideológico del siglo XX. La lógica política ha pasado a enfocarse más en la contraposición entre liberalismo y conservadurismo. Y allí, los neoliberales ortodoxos del siglo XX, hijos de Friedman, los Chicago Boys, han sido derrotados por los Harvard Boys. Es un cambio de frame completo. María Antonieta Alva es la personificación de los nuevos tiempos. De no más de 34 años, nadie podría decir que es una rojete, caviar, hija del castrochavismo comunista, como señalan los fujimoristas sin equiparar en diferencias conceptuales. Ella es joven y mujer, con lo cual el acto se vuelve revolucionario y vanguardista en este país de machistas neoliberales. Estudió en la Universidad del Pacífico y en Harvard. Es la representación del nuevo perfil de servidor público con sesgo economicista y con una gran lectura de la realidad. Una realidad del big data y la inteligencia artificial. Obama y Zuckerberg, por cierto, también son de Harvard.

Después de toda esta performance tan bien calculada, la popularidad de Vizcarra se ha elevado tremendamente. Ahora sí, realmente, se ha vuelto presidenciable, irónicamente en el desenlace de un gobierno inesperado, al que nadie le dio esperanzas pero que se ha convertido en su propia tribuna política, nacional e internacional. Es como si estuviera terminando de construir la imagen de un estadista social demócrata, más adecuado a nuestros tiempos, a punta de atravesar quizás la peor tempestad política de nuestra historia republicana, lo que se convierte en un doctorado intensivo sumado a su corta estadía en Canadá y la gestión como gobernador pragmático y exitoso de una región olvidada. Vizcarra ha demostrado ser un actor político con buenos reflejos, mucho más cosmopolita y adaptado a las actuales tendencias globales que la clase política tradicional. Hacer caso a las señales es fundamental.

Todo esto suena muy esperanzador para los que deseamos que el paradigma de nuestra política se adapte a los nuevos tiempos y se desmarque de esa visión anticuada y limitada de la vieja guardia, una vieja guardia marcada por el tinte de la corrupción de sus representantes políticos y que no se ha dado cuenta de ello todavía. Una vieja guardia que, en efecto, impulsó el crecimiento económico, pero sobre la base de una completa falta de propósito, con una carencia total de vínculo con el ciudadano al que convirtió, finalmente, en un mero consumidor, en un indicador sin mayores oportunidades, excluyéndolo de servicios públicos de calidad. En treinta años de vigencia del paradigma, el modelo no logró garantizar ni infraestructura, ni transporte, ni educación, ni salud pública de calidad. No logró resolver la informalidad que se ha mantenido en 70% durante todo el período. No ha establecido un modelo de gestión de conflictos que permita asegurar la sostenibilidad del desarrollo social, habiendo sido encima uno de los períodos de más baja regulación y con apertura total al mercado. Si medimos los números de la élite que ha dirigido el país en los últimos treinta años, bajo sus propios estándares, un gerente con la más mínima preparación haría un cambio completo, una limpieza absoluta que garantice la eficiencia en la gestión de este país.

Establecer un propósito, ser consecuente con ello, desterrar ese viejo pensamiento que pone por delante el negocio o el éxito económico, es fundamental para la sostenibilidad de todo el entorno, sea político, económico o social, tal como lo hemos planteado desde esta tribuna, donde promovemos esta nueva visión del mundo desde la comunicación. La alusión a Monterroso ahora es mucho más pertinente que nunca, de cara al bicentenario. Pero en este caso, es el dinosaurio el que ha despertado y se ha dado cuenta de que, en efecto, el Presidente todavía estaba allí.