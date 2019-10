Consejos para el 9%

Según la primera encuesta post-disolución (CPI), un 9.3% de peruanos está en desacuerdo con la medida de Vizcarra. Haríamos mal si los pintáramos como amnésicos, irracionales o comprometidos con la corrupción. Ciertamente, la gran mayoría de sus representantes mediáticos sí pertenecen, con notoriedad, a las dos últimas categorías. Pero existe –me consta– gente de buena fe dentro de ese 9%. Para ellos –y porque no hay nada más sano que la discrepancia dentro de una democracia– va esta columna.

Lo primero que tienen que hacer es apegarse a los hechos. No pueden decir, por ejemplo, que “era evidente que Vizcarra quería gobernar sin el Congreso, cerrándolo de cualquier manera”, cuando durante SEMANAS se debatió la propuesta de “irse todos”. Esto implicaba que Vizcarra iba a gobernar CON el Congreso hasta el fin de su mandato recortado. Sin mencionar las ingenuas negociaciones de Salvador del Solar para llegar a un consenso. Hubo una rama de olivo que se tiró por los suelos, se escupió y se emporcó.

El segundo consejo está enlazado con el primero: dejen de decir que esto es un triunfo de la izquierda, que Vizcarra es chavista, que el siguiente paso es el cambio del sacrosanto modelo económico, etc. No solo revela poca correspondencia con la realidad, sino que es muy poco estratégico. Vean las encuestas de nuevo. Más del 90% no solo aprueba la medida, sino que la celebra. ¿Les parece inteligente asociar algo tan popular a la izquierda?

¿Están seguros de que quieren atribuirle este momento de felicidad a sus rivales políticos? Al peruano, desde siempre, le gusta la mano dura. Las caídas de popularidad de Vizcarra se correspondían con los momentos en los que la población sentía que el fujimorismo lo estaba paseando. Hace años que los peruanos no veían a un presidente tomar una decisión con ese nivel de firmeza… ¿Y ustedes le están dando un barniz ideológico opuesto al que suscriben? Es políticamente suicida.

Y, finalmente: ORGANÍCENSE, por Dios. No pueden dejar que sus voceros sean los Althauses y los Becerriles (para usar las categorías del primer párrafo). Busquen voces sensatas entre ustedes. Tiene que haber. Encuentren cuadros para la elección de enero (pero no en los partidos que nos tuvieron en crisis durante tres años). Y, desde la sociedad civil, fiscalicen al gobierno de Vizcarra en estos cuatro meses que correrá solo. Ya no tiene la coartada del Congreso obstruccionista para justificar la deriva de su régimen. Aprovechen eso. Pero sin olvidar, por favor, los primeros dos consejos. Porque no hay nada más importante en una democracia que conservar el sentido de la realidad.