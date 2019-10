Congresistas 2020

Federico Rosado

Docente

Faltan 112 días para que volvamos a elegir a quienes nos representan en el Congreso de la República. ¿Volveremos a equivocarnos el 26 de enero del 2019? Porque esa es nuestra historia repetida el 2016, 2011, 2006, 2001, 2000, etc.

¿Cuándo tuvimos parlamentarios buenos en Arequipa? ¿Usted recuerda algún nombre?

La elección de enero suma un aspecto muy diferente a los procesos anteriores. Los elegidos no estarán cinco años. Dada la coyuntura, apenas un año y medio. En el supuesto que lo hicieran bien, no postularán a una reelección inmediata. La ley lo prohíbe.

Por otro lado, qué puede hacer un parlamentario en 18 meses.

Y seamos francos: ¿existen candidatos visibles, honestos y competentes para el Congreso en Arequipa?

Para esta contienda tendríamos tres tipos de aspirantes: los conocidos con pasado político, los conocidos sin pasado político, y los nuevos políticos.

Los conocidos con pasado político tienen a su favor lo que los electores vienen haciendo hace décadas: votar por el mal menor. Si ganan habrían logrado reciclarse y prepararse para las elecciones municipales y regionales del 2022.

Los conocidos sin pasado político: futbolistas, dirigentes deportivos, empresarios, periodistas, etc. Nunca militaron en un partido político. Son los clásicos aventureros que ya sabemos en qué terminan cuando son elegidos autoridades.

Los nuevos políticos me atrevo a decir que casi no existen. Los partidos no tienen semilleros. Tampoco tienen tiempo suficiente para hacerse populares.

Excluyo a los movimientos regionales por razones de ética, pues es evidente que están al servicio del caudillo.

¿No hay candidatos al Congreso en Arequipa? Buenos candidatos. Gente bien intencionada, que quiera servir a la ciudadanía. Que jure no corromperse. Que trabaje.