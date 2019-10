Olaechea afirma que nunca dijo que hubo golpe de Estado, pero entrevista lo desmiente

El expresidente del Congreso Pedro Olaechea negó haber calificado alguna vez como “golpe de Estado” la decisión del presidente de la República, Martín Vizcarra, de disolver constitucionalmente el Congreso.

En una entrevista con Correo, el ahora titular de la Comisión Permanente del disuelto Congreso dijo: “Yo nunca lo he calificado como golpe de Estado”. Sin embargo, días atrás, cuando fue entrevistado por un medio colombiano, Olaechea dijo todo lo contrario.

Al día siguiente de la disolución del Congreso, Pedro Olaechea se puso en contacto con el medio colombiano Blu Radio. En el informativo “Mañanas Blu”, al extitular del Parlamento le plantearon la cuestión de si había en ese momento dos presidentes del Perú.

Vale precisar que el día anterior, luego de que el jefe de Estado anunciara la disolución del Congreso, en el Palacio Legislativo los exparlamentarios que se negaban a reconocer la decisión del mandatario, intentaron forzar su vacancia por incapacidad moral permanente.

Sin embargo, debido a que no contaban con los votos suficientes para ello, desde el fujimorismo se promovió una suspensión temporal, la cual fue finalmente aprobada.

En ese escenario, entonces, Olaechea convocó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz para que esta asumiera “el encargo” de asumir la presidencia de la República. Aráoz, como se sabe, aceptó en un principio esta decisión; sin embargo, luego anunció que renunciaba a toda prerrogativa, comunicando en una carta incluso su decisión de dejar de ser vicepresidenta de la República.

Con este contexto, desde Colombia le preguntaron a Pedro Olaechea si el Perú tenía desde el 1 de octubre, dos presidentes, a lo que este respondió “tiene un golpe de Estado, que es distinto”.

Luego de acusar un supuesto “golpe de Estado”, Olaechea respondió que, efectivamente, no había dos presidentes en el Perú, y explicó, desde su perspectiva, que la situación había derivado “desde el punto de vista de que el presidente venía presentando proyectos de ley que eran inconstitucionales, y el decía que tenían que tomarse tal cual y que podía cambiarse ni su esencia, cosa que hasta ahora no sabemos qué es en términos de leyes”.

Vale indicar, no obstante, que los “proyectos de ley” que Olaechea consideró como “inconstitucionales”, y por los cuales el Ejecutivo, a través del ex primer ministro, Salvador del Solar, pidió que se mantuviera su esencia, son los que se comprenden en los paquetes de las reformas judicial y política, iniciativas legislativas para combatir la corrupción en el sistema nacional de justicia y para fortalecer a las instituciones del país.

Otro de estos proyectos por los que el Ejecutivo solicitó se respete su esencia, y que, tal parecer, para Pedro Olaechea se encuentra entre las iniciativas “inconstitucionales”, fue el proyecto de reforma constitucional para modificar el artículo 93 de la Constitución, referente a la inmunidad parlamentaria, que había servido no pocas veces en el Congreso como medio para blindar a algunos exparlamentarios.

Ahora, Olaechea sostiene que su presencia como, según afirma, “presidente el Congreso”, impide que se configure el supuesto “golpe de Estado”.

“Hay una infracción constitucional, que es distinto, por eso es que estamos nosotros presentando ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial, para recuperar justamente la invasión de fueros que ha hecho el Poder Ejecutivo. Pero esto es importante que se entienda: si el presidente del Congreso no estuviera, sí sería un golpe de Estado, un golpe de Estado en el estilo clásico de lo que se entiende eliminar todo otro poder que no sea el Ejecutivo. Yo como presidente del Congreso existo, con facultades disminuidas. Entonces, obviamente lo que yo pretendo es corregir esta irregularidad pidiendo que se me devuelva las competencias”, señaló Pedro Olaechea.