Vizcarra sobre Aráoz: No se puede decir “he juramentado, pero era de mentiritas”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, sostuvo que, aunque mantiene una “estimación" por la vicepresidenta Mercedes Aráoz, discrepa de los “actos políticos” que esta protagonizó en los últimos días, sobre todo su aceptación del encargo de asumir las riendas del país que le hizo el disuelto Congreso.

En la opinión del jefe de Estado, “no se puede decir ‘he juramentado, pero de mentiritas’”, aludiendo a la renuncia de Mercedes Aráoz luego de aceptar la dirección de la nación, según la perspectiva del los exlegisladores que insisten en desconocer la disolución del Parlamento.

“Yo siempre he tenido una relación de cercanía con la señora Araoz. Yo mantengo esta estimación por ella, independientemente de que yo discrepo de los actos políticos que ha tenido, políticos y legales, porque no se puede decir ‘he juramentado, pero era de mentiritas’...", dijo el mandatario en entrevista con El Comercio.

Pasada una semana desde que anunció a la ciudadanía la disolución del Congreso, el jefe de Estado señaló que si Mercedes Aráoz no desea continuar como vicepresidenta del Perú, es su derecho renunciar al cargo.

Para Martín Vizcarra, “a nadie lo pueden obligar a ejercer un cargo que no desea”.

Sin embargo, el mandatario, reconociendo que no sabe exactamente cuál es la situación legal de Aráoz, le ha pedido al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, que, en su calidad de abogado y “a través del Ministerio de Justicia", revise “cuál es la situación” de la vicepresidenta.

“Yo entiendo que hay cargos que son irrenunciables. Por ejemplo, un congresista de la República ya no puede renunciar. Ahora ya no hay Congreso, porque se ha usado un mecanismo de disolución. Pero el presidente de la República y los vicepresidentes sí pueden renunciar. Entonces, si esa es tu voluntad, tu derecho, como ciudadano, no creo que haya alguien que te lo vaya a impedir”, dijo el presidente Martín Vizcarra.

En todo caso, el presidente remarcó que no está de acuerdo con el proceder que tuvo Mercedes Aráoz tras la disolución del Congreso, aun siendo este “un acto político”, como la misma vicepresidenta lo calificó en un diálogo con la BBC de Londres.

“Jurar ante una institución, ante personas que en ese momento ya no tenían el rol de congresistas, porque ya se había hecho el anuncio y firmado el decreto de disolución del Congreso. Que después, un poco mirando en perspectiva, haya dicho: “Oye, lo que hice no era lo correcto o lo hice presionada o me sorprendieron”. Yo no estoy de acuerdo con todo ese accionar. Independientemente de eso, como persona yo mantengo la estimación por la señora Araoz", indicó Martín Vizcarra.