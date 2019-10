84% respalda disolución constitucional del Congreso

En medio de un debate dividido entre constitucionalistas y con un sector que aún se niega a aceptar los hechos políticos de esta semana, un 84% de peruanos se pronuncia en favor de la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso, según la última encuesta nacional urbano-rural de opinión realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República.

PUEDES VER Aprobación de Martín Vizcarra subió hasta 75 % en sondeo tras cierre del Congreso

El estudio fue realizado del 2 al 4 de octubre, en siete departamentos del país, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 2.8%.

Según el sondeo, la aceptación al cierre del Parlamento es incluso mayor en el centro del país, donde el 91% respalda la medida. En tanto, en términos de nivel socioeconómico, en los sectores A y B la decisión de Vizcarra es apoyada por el 90%.

César Landa Arroyo, expresidente del Tribunal Constitucional (TC), considera que este respaldo refleja que la ciudadanía ya no se veía representada en el Legislativo.

PUEDES VER Paso a paso de una disolución con ley en mano

“Con esta encuesta, la opinión pública expresa contundencia en la aprobación a una decisión que les ha permitido recuperar su derecho a elegir a un nuevo Congreso, pues ya se había perdido la confianza frente a un Parlamento que blindó a la corrupción política y judicial”, reflexiona Landa desde Lituania, donde participa en un evento académico con expertos que, según apunta, también se han expresado a favor de la medida adoptada en el Perú.

Carmen Ilizarbe Pizarro, docente de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), también destaca el claro apoyo a la determinación del Ejecutivo. “Estas cifras hablan de un sólido respaldo al presidente, por haber demostrado firmeza para poner punto final al enfrentamiento abierto entre el Congreso y el Ejecutivo, que ha caracterizado a este gobierno desde sus inicios en el 2016”, apunta.

El expremier Pedro Cateriano Bellido considera que este apoyo de la ciudadanía es el resultado y la respuesta a todo lo que hizo Fuerza Popular desde que perdieron las elecciones generales, hace tres años.

“Es algo que hemos vivido desde que Keiko Fujimori perdió las elecciones, no es un hecho aparecido de la noche a la mañana. Este resultado es consecuencia de casi tres años de atropellos e incluso violaciones constitucionales”, refiere.

Medida constitucional

Por otro lado, según el sondeo, el 70% de los entrevistados opina que el presidente Vizcarra “ha actuado de acuerdo a la Constitución” y solo un 22% asume la medida como “un golpe de Estado”.

“A veces se pretende separar lo político de lo jurídico, como si lo segundo fuese algo impoluto que no debe mezclarse con lo primero. Sin embargo, estos resultados dan cuenta de la necesidad de interpretar las normas legales a la luz de la realidad social”, reflexiona al respecto Sandra Miranda De Paz, constitucionalista de la PUCP.

“Luego de esta disolución constitucional del Congreso, las y los ciudadanos irán a las urnas a legitimar al gobierno o a darle la espalda. De eso se trata la democracia hoy en día, de constitucionalizar la política, en lugar de politizar la justicia”, agrega.

El extitular del TC César Landa indica que ese 70% de respaldo a la constitucionalidad de la medida revela “que el pueblo entiende que la Constitución no solamente es una norma, sino también supone decisiones; lo que en el derecho se llama ‘sentimiento constitucional’, y que mayoritariamente pone en evidencia que el Parlamento no los representaba, por favorecer a la corrupción”.

Demócrata o dictador

La ciudadanía también fue consultada sobre cómo consideran a Vizcarra, tras el cierre del Congreso: un 76% responde que es un demócrata, mientras que un 14% asume que es dictador.

Asimismo, el 76% lo reconoce como el presidente constitucional del Perú y apenas un 20% considera que no hay mandatario, en virtud a la decisión de suspenderlo que adoptó la tarde del lunes el ya disuelto Congreso.

No es cheque en blanco

Por otro lado, según la encuesta del IEP, el nivel de aceptación a la gestión de Vizcarra se dispara del 40% que tenía hasta setiembre a un 75%. Es decir, 35 puntos, tras el cierre del Congreso.

Carmen Ilizarbe advierte que este respaldo no debe ser asumido como un cheque en blanco, dado los niveles de desaprobación que ya venía alcanzando la gestión de Vizcarra.

“El presidente debe mantenerse atento a los reclamos postergados y en general desoídos durante este gobierno, pero también en los anteriores, preocupados casi siempre de manera exclusiva por asegurar cifras de crecimiento macroeconómico y descuidando la calidad y condiciones de vida de las grandes mayorías”, apunta.

Ilizarbe sostiene que el presidente debe “mantener comunicación abierta y directa con la ciudadanía”, dado el carácter de su liderazgo plebiscitario, que descansa en la aprobación ciudadana.

PUEDES VER 75 % de peruanos respalda convocatoria a elecciones del Congreso para el 2020

Pedro Cateriano considera que el mandatario debe asumir este respaldo con muchísima prudencia. Según subraya, Vizcarra “ya no tendrá excusa política para no poder realizar un gobierno eficaz y ya no tendrá una mayoría agresiva que bloquee sus iniciativas”.

También llama a la ciudadanía a estar vigilante. “El gobierno debe garantizar que las elecciones parlamentarias sean libres, neutrales y democráticas. Esa es una gran tarea para el gabinete encabezado por Vicente Zeballos”, enfatiza.

Vizcarra pide a ciudadanos elegir a autoridades que realmente los representen

El presidente Martín Vizcarra agradeció ayer desde Trujillo el apoyo abierto a la decisión que adoptó sobre el cierre del Congreso y exhortó a la ciudadanía a evaluar bien a sus futuros representantes, de cara a los nuevos comicios parlamentarios que convocó para el 26 de enero del 2020.

PUEDES VER Vizcarra agradeció el respaldo de peruanos tras disolver el Congreso [VIDEO]

“Gracias por el respaldo que me han dado para tomar las decisiones más importantes. La decisión que hemos tomado ha sido con el objetivo de superar un largo entrampamiento que nos llevaba más de tres años a dos poderes del Estado confrontados, perjudicando a toda la población”, expresó, al tiempo de destacar el carácter constitucional de la decisión.

El mandatario también destacó la madurez de la ciudadanía tras la medida adoptada. “Si bien la gran mayoría de la población respaldó la medida, no hubo ningún acto de violencia para que se confirme, ha sido la madurez del pueblo, la voluntad del pueblo la que, finalmente, se ha impuesto con el respaldo de la ley, la Constitución y el fortalecimiento de la democracia”, manifestó.

En otro momento, el presidente se refirió a las elecciones parlamentarias y llamó a evaluar bien a los futuros postulantes. “Ciudadanos y ciudadanas, tomémonos un tiempo de evaluación y reflexión para ver dentro de su jurisdicción quiénes son los que verdaderamente quieren trabajar por su región y así tengan autoridades que verdaderamente los representen”, enfatizó.

Al ser consultado por la prensa sobre las reglas de juego de los comicios, Vizcarra recalcó que “está prohibida la reelección electoral” y, en esa línea, recalcó a las instituciones electorales a velar por el cumplimiento de esta reforma ya aprobada.