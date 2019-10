Partidos se preparan para la elección de sus candidatos al Congreso

Reuniones urgentes y sesiones permanentes marcan el quehacer de los partidos políticos en los últimos días, ya que esta semana tendrán que definir la fecha en que efectuarán la elección interna de sus candidatos al Congreso de la República.

En Acción Popular, el Comité Electoral Nacional junto al personero legal y el registrador que tiene a su cargo el padrón ya están trabajando el tema. Además, el Comité Político sesionará mañana y convocará de manera urgente a un plenario.

“Ya me puse en contacto con la presidenta del Comité Electoral, también con el registrador y el personero legal del partido, todos debidamente acreditados en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Simplemente nos queda fijar nuestras normas internas en función del cronograma de las autoridades electorales y definir quiénes van a ser nuestros candidatos al Congreso”, informó el presidente de Acción Popular, Mesías Guevara.

La militancia de este partido está pendiente de que el Comité Electoral publique el cronograma de elecciones internas. El excongresista Yonhy Lescano refirió que han llegado dirigentes de Huancavelica, Huánuco, Puno y Junín para pedir que los militantes elijan a sus candidatos y no sea a dedo, en pequeñas reuniones o convenciones.

En el Frente Amplio la situación es similar. Todos los comités regionales se encuentran en sesión permanente y están en plena evaluación de la situación nacional.

“El JNE ha dado ya un cronograma y estamos apurando de acuerdo al margen que tenemos del 1° al 15 de octubre para iniciar las elecciones internas. Nuestro Consejo Electoral Nacional, que preside Blanca Cajahuanca, comunicará este lunes o martes las fechas de estas elecciones”, dijo el excongresista Humberto Morales.

En esta tienda política tienen la certeza de presentar candidatos propios en todas las regiones. Pero no descartan unirse a otras fuerzas de izquierda "en tiempos que la patria lo necesita", según dijo Morales.

Apra expectante

El dirigente aprista Elías Rodríguez cuestionó el escaso tiempo que hay para realizar las elecciones internas. Ellos se reunirán en los próximos días con el fin de evaluar este hecho.

Indicó que el jueves pasado sesionaron para ver las formas de dar a conocer internacionalmente lo que consideran ha sido un golpe de Estado, pero también para que se organicen como partido y estar a la expectativa de la elección del mes de enero. Insistió en que los planes, tal como los han visto, son desastrosos.

"Las cosas tienen que hacerse bien, los plazos son insuficientes. Estamos evaluando cómo podríamos tener una participación tomando en cuenta esto, pero no dejamos de lamentar que el tiempo es muy apretado", reclamó Elías Rodríguez.

Sale la reglamentación

En tanto, el Pleno del JNE se encuentra en sesión permanente para trabajar los reglamentos de la elección interna.

Se supo que esta semana se sabrá cuándo y de cuántos días se dispondrá para realizar este acto democrático dentro de los partidos.

El especialista José Tello consideró que debería ser un proceso sumario, "algo muy rápido que lo maneja el JNE".

Humberto Morales, Frente Amplio:

“Nuestro consejo electoral nacional, que preside Blanca Cajahuanca, va a comunicar este lunes o el martes las fechas en que realizaremos las elecciones internas”.

Mesías Guevara, Acción Popular:

“Simplemente nos queda fijar nuestras normas internas en función del cronograma de las autoridades electorales y definir quiénes van a ser nuestros candidatos al Congreso”.

El dato

- Precisión. Para las elecciones de enero del 2020 están expeditos los 24 partidos. Fernando Tuesta señaló que podrían perder la inscripción si no se presentan, si se presentan y se retiran, si un partido es parte de una coalición y no consigue un escaño de su propio partido y si no consiguen 5% y 5 congresistas.