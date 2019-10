Yehude Simon: “Estoy dispuesto a suspender mi militancia de PHP”

Lambayeque. Tras las declaraciones del superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, que involucrarían al líder del Partido Humanista Peruano (PHP) y ante la cercanía de las elecciones para el nuevo Congreso programadas para el 26 de enero de 2020, Yehude Simon Munaro aseguró que no tendría ningún problema de suspender su militancia para no afectar la participación de su organización política.

“Yo siempre dije que no volveré a ser candidato y lo cumpliré, lo que no significa que el Partido Humanista no esté presente en los comicios”, afirmó.

En esa línea aseveró estar convencido que su partido alcanzará curul en el Legislativo.

Empero admitió que de alguna forma las declaraciones de Barata generan opinión pública. Es por eso que analiza interrumpir su militancia.

“Yo suspendo mi militancia para no afectar el partido y a nadie, pero no voy a dejar de salir y a trabajar. No es posible que él (Barata) mencione mi nombre de manera irresponsable, pues no asegura si el Codinome Sipán es Simon o Javier Velásquez”, expresó.

Asimismo precisó no tener problema si el Poder Judicial ordena el levantamiento de su secreto bancario y de comunicaciones.

“La justicia puede verificar si aumentó mi capital en los últimos 20 años o si compré propiedades o vehículos. No hay por donde me encuentren responsable, todo esto es injusto. No me pueden manchar mi carrera política”, enfatizó.

Se arrepiente

En el 2008, Simon Munaro fue presidente del Consejo de Ministros (PCM), específicamente en el gobierno de Alan García Pérez. Su período duró 11 meses.

Por eso cuando se le preguntó si se arrepiente de haber formado parte de un gobierno cuestionado por haberse presuntamente beneficiado con los aportes de Odebrecht, Simon dijo: “A esas alturas sí pues tendría que arrepentirme. Yo me siento mal por el tema de Bagua, pues hubo intereses diferentes a los míos. Creo que hay que separar la paja del trigo. Me arrepiento de haber dejado Lambayeque (Presidencia regional), pudiendo haber hecho mi propio camino personal, pero fue para ayudar al Perú”, expresó.

Asimismo, el también exdiputado aseguró que no pasará a la historia por corrupto.