Walter Gutiérrez: “Debate legal y Constitucional ya se agotó”

Por: María Elena Castillo

El presidente Martín Vizcarra debe convocar a una mesa de diálogo para reencauzar el país plenamente en el marco constitucional y evitar que el nuevo Congreso resulte peor que el anterior, invocó el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.

Con ese fin, envió un oficio al jefe del Estado solicitándole una reunión para advertirle sobre los riesgos que conlleva el próximo proceso electoral convocado tras el cierre del Parlamento.

“Los Congresos se han ido deteriorando cada vez más. Y en el último, claramente ha habido excesos, abusos, no se ha cumplido el principio de colaboración y diálogo entre poderes que manda la Constitución y que ha señalado más de una vez el Tribunal Constitucional (TC)”, expuso.

Añadió que no existen elementos que hagan prever que el nuevo Parlamento será mejor, por lo que es indispensable tomar medidas urgentes.

“No hay incentivos para que se presenten los mejores, hay partidos políticos débiles, organizaciones que recién se están constituyendo, no hay tiempo para que la ciudadanía se informe suficientemente; y a este Congreso le vamos a entregar el destino, probablemente de los próximos 20 años”, expresó Walter Gutiérrez.

Alertó que los nuevos legisladores estarán en funciones por más de un año, es decir, más de dos legislaturas, y tranquilamente podrían reformar la Constitución a su antojo.

“Podrían decir, por ejemplo, que su período no dura un año y pico, sino cinco años, argumentando lo que sea. Tienen el tiempo suficiente para reformar la Constitución en dos legislaturas”, remarcó.

Manifestó que incluso tendrán la potestad de nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, quienes serían los encargados de evaluar la legalidad de sus reformas.

“Mire el enorme poder que le estamos entregando a un Congreso sin que nada nos garantice que será mejor que lo anteriores. Y podrían decir que el Tribunal Constitucional puede corregirlo, pero ese Congreso será el que nombre a seis de siete miembros del tribunal”, acotó.

Gutiérrez indicó que, para evitarlo, urge que el presidente Vizcarra convoque a un diálogo amplio.

Ver la realidad

Sobre la posibilidad de que se interponga una demanda competencial ante el TC sobre el cierre del Legislativo, Gutiérrez señaló que, si bien es una instancia legítima, tomaría mucho tiempo en resolverse.

Opinó, asimismo, que el debate legal y constitucional ya se agotó y que “estamos frente a una realidad que hay que ver cómo la reencauzamos al marco plenamente constitucional”.

“De manera que, siendo esa una instancia absolutamente legitimada, hay que buscar, como dicen la OEA y Transparencia, espacios de diálogo para salir de una situación anómala e inédita, y hay que retomar plenamente el cauce constitucional”, insistió.

Evitó pronunciarse sobre si la Comisión Permanente tiene facultades para presentar una acción de competencia, pero descartó que él tenga intención de hacerlo.

“Que lo presente la Defensoría implicaría que se ponga en uno de los lados. La Defensoría siempre tiene que preservarse como una institución que propicie el diálogo y por eso ha sido sumamente cuidadosa al momento de plantear sus dos comunicados”, aseveró.

Asimismo, Gutiérrez expresó que el debate sobre la elección de Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea como nuevo magistrado del TC, el mismo día en que se disolvió el Congreso, es un indicativo de que el país está pasando por una situación “anómala”.

“En efecto hay reconsideraciones, no se ha terminado de perfeccionar su elección, además, no se ha publicado la resolución que lo acreditaría como integrante del tribunal; pero, por otro lado, el Ejecutivo interpretó que ese hecho que es lo que motiva la interpretación (de la negativa a la cuestión de confianza). Pero la Defensoría no va a tomar posición sobre ese debate”, manifestó. ❖

Cautelar contra primo de Olaechea

-Un recurso de amparo y una medida cautelar fueron interpuestos ayer ante el Juzgado Constitucional de Lima para declarar nula la resolución legislativa que designó a Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo del expresidente del Congreso, Pedro Olaechea, como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional.

-Estas acciones fueron interpuestas por el expresidente del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) Walter Ayala.