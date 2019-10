Rocío Barrios Alvarado: “Aquí no existe prensa capturada y no hay un golpe de Estado”

La ministra de Producción, Rocío Barrios, explica por qué la disolución del Congreso, concretada el último lunes por el presidente Martín Vizcarra, no puede ser interpretada como un golpe de Estado. Asimismo, invoca a la población a elegir con responsabilidad al nuevo Parlamento.

Para usted, ¿por qué la disolución del Congreso respeta el estado de derecho?

Es una medida y prerrogativa que se encuentra en la Constitución. Lo que sucedió fue una disolución del Congreso producto de dos denegatorias de la cuestión de confianza.

Ahí radica el debate jurídico. Algunos constitucionalistas sostienen que el rechazo de la confianza no fue interpretada de la manera adecuada.

El objetivo era tener una elección de miembros del Tribunal Constitucional (TC). Y en el momento que se vota una cuestión previa (en el Pleno) para ir al voto de la confianza, se nos niega. Te pregunto, si eligieron a un miembro del TC y luego dicen que nos darán la confianza, ¿tenía sentido?

Así cambiaron la baraja.

Exacto. Y ya se da por entendido que el voto de confianza fue denegado. Por lo tanto, el presidente tuvo la prerrogativa constitucional de disolver el Congreso.

La Constitución señala que es el Pleno quien rechaza la confianza sometiéndola al voto.

Y lo cierto también es que la Constitución señala que el presidente puede disolver el Congreso. ¿Es un mecanismo constitucional? Sí. ¿Hubo rechazo de dos gabinetes ministeriales? Sí. Eso es lo que pasó.

¿Entonces por qué el presidente Martín Vizcarra, en su mensaje a la nación, dijo “voy a disolver fácticamente”?

No me corresponde señalar los términos que el presidente utilizó. Sí me corresponde hacer un juicio de valor, si es que la disolución del Congreso tenía marco constitucional o no. A eso apostamos porque consideramos que fue un mecanismo legal.

Usted fue ratificada como ministra. ¿Afectó a su cartera la incertidumbre política?

Las últimas clasificadoras han señalado que el Perú es uno de los países más estables y sólidos. Además, tenemos que tener en cuenta que la proyección de este mes ha sido positiva. Vayamos a las cifras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cortar la incertidumbre con el adelanto de elecciones congresales y el tener un nuevo gabinete ministerial. Lo que nos queda acá hasta enero es invitar a la población a que emita un voto responsable para tener un nuevo Congreso sólido.

¿Con eso bastará para que a nivel internacional nos vean como un país sin incertidumbre?

Durante los últimos días hemos sido testigos del pronunciamiento de la OEA, que saluda que la ciudadanía, a través del voto electoral, decida cuál es su futuro. Indirectamente nos está diciendo que esto les parece un mecanismo adecuado. ¿Qué viene más adelante? Simplemente seguir trabajando.

El comunicado de la OEA también señala que el TC debe pronunciarse sobre la disolución del Parlamento.

Sí, dentro del marco constitucional. Ellos señalan que el TC es el órgano encargado de definir y, de acuerdo a la norma, sabemos que esto será vía una demanda competencial.

¿Pero es posible una demanda de ese tipo en vista que el Congreso ya no funciona?

Efectivamente, no hay Congreso. En enero tendremos uno nuevo. Creo que es importante poner coherencia y responsabilidad para continuar trabajando. Estamos a tres meses de terminar el año fiscal.

¿El gobierno no puede tomar la iniciativa de consultar al TC con el objetivo de ratificar la legitimidad de la disolución del Parlamento?

Por norma, el TC no actúa por consultas. El tribunal es un órgano jurisdiccional que solo se pronuncia sobre demandas puntuales. Por lo tanto, carece de objeto.

Para usted, ¿en qué se diferencia la medida del presidente Vizcarra y un golpe de Estado?

No tenemos tanques en las calles, no tenemos las instituciones tomadas, los otros poderes del Estado trabajan perfectamente. El Congreso funciona a través de la Comisión Permanente. No hay medios de comunicación capturados. Por lo tanto, no es un golpe de Estado. Es una prerrogativa que por primera vez se ha utilizado en la historia del Perú.

¿Cómo queda el Plan de Competitividad luego de esta gresca política?

Se está ejecutando. De hecho, a finales de año tenemos que presentar todos los marcos normativos como los de mejora del mercado.

¿Pedirá que se amplíe el plazo?

No. Para finales de año tenemos que plantear la estrategia de parques industriales y los marcos normativos por órdenes de compra.

Hubo cuestionamientos a la nueva ministra de Economía, María Antonieta Alva, por la edad. ¿Qué opina?

Yo fui viceministra a los 30 años y todo el mundo señalaba que era demasiado joven. Fernando Zavala fue ministro de Economía a los 34 años. Si revisamos la hoja de vida de la ministra Alva es importante considerar que cuenta con todo lo necesario.

¿En qué quedó el proceso administrativo que abrió Produce contra funcionarios involucrados en el presunto cobro de sobornos de Roberto Vieira a un primo, por la licencia a un barco pesquero?

El proceso ya culminó y se suspendió a tres funcionarios quienes han planteado una apelación. Además, solicitamos la nulidad de la resolución que le otorgaba el permiso a la embarcación del primo del señor Vieira.

¿Hay organizaciones delictivas en el sector pesquero?

Creo que hay –como en muchos sectores– corrupción que recién se está destapando.