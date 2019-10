Exoficial Mayor sobre recorte salarial en el Congreso: “Ellos conocían las reglas antes de postular" [VIDEO]

El exoficial mayor del Congreso de la República, José Elice Navarro, aclaró que el Decreto Supremo responsable de la disolución del Parlamento no necesita estar refrendado por todos los ministros de Estado, sino solo por el presidente Martín Vizcarra, el jefe de la PCM y en caso fuera necesario el titular de la cartera involucrada en dicho documento.

En este sentido, Elice Navarro lamentó que muchos actores políticos continúen generando desinformación al denunciar que el Decreto Supremo 165-2019-PCM necesitaba la rúbrica de todo el gabinete para ser valedero, aun cuando la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo no lo exigen así.

PUEDES VER Presentan medida cautelar para suspender designación del primo de Olaechea en el TC

“He escuchado en estos días a muchas personas con experiencia en el sector publico diciendo que ese decreto no vale porque no ha sido aprobado por el consejo. He escuchado también a persona decir que no vale porque no ha sido firmado por todos. ¿A ver, muéstreme qué decretos son firmados por todos los ministros?”, refirió.

De otro lado, José Elice explicó que al momento de quedar conformada la Comisión Permanente solo pueden ingresar al hemiciclo los 27 congresistas designados, mas no los accesitarios como muchos exigieron desde el primer día en que se cerró el Parlamento. Quien tendría que poner orden en este caso es el propio presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea.

“Es una situación inédita y confusa (que Pedro Olaechea no se ciña al reglamento), la sensatez tiene que imperar finalmente y hay que ordenar todo esto”, mencionó.

Además, indicó que en adelante los miembros de la Comisión Permanente deberían recibir únicamente su sueldo como congresistas, descartando así la bonificación por semana de representación y la asignación por función congresal también conocida como “gastos operativos”. Los demás congresistas disueltos no deberían acceder a ninguna de esas facilidades.

“Ellos deben conocer las reglas antes de postular al Congreso y mientras están ejerciendo la función parlamentaria”, sentenció.