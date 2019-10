La paradójica tregua que empieza a vivir Martín Vizcarra puede ser corta. El festival de denuestos de los congresistas disueltos (algunos tan extraños como Héctor Becerril, nada menos, criticando el castellano de un ministro) no toca realmente al gobierno, incluso se podría decir que lo fortalece. Pero eso va a cambiar con las campañas electorales.

A pesar de que las elecciones están convocadas y de que el JNE ya ha cerrado el padrón electoral, todavía ninguna agrupación se anima a lanzarse al ruedo. La demora es razonable, pues si bien no hay sorpresas importantes que esperar, todos quisieran que las aguas se calmen un poco más para empezar a ventilar sus propuestas políticas.

Con el adelanto electoral y el cierre del Congreso, las dos principales fuentes de notoriedad de Vizcarra, este gobierno va a tener que buscar a toda velocidad un argumento para mantener popularidad. Algo que puede complicarse apenas el grueso de la atención ciudadana se empiece a trasladar hacia las listas en competencia.

La gestión administrativa de Vizcarra no es muy popular en las encuestas, por lo que resultará difícil que veamos muchas campañas electorales basadas en el respaldo al gobierno, aunque una que otra habrá. En la derecha habrá campañas de descrédito y en la izquierda habrá campañas de reclamos, ambas orientaciones desgastantes para el Gobierno.

De otra parte es inevitable que la próxima elección tenga un fuerte contenido plebiscitario, o incluso dos, como resultado natural de tres años de irritante conflicto. Uno sobre el fujimorismo (presente o no una lista) y otro sobre el Gobierno. No hay pronósticos sobre resultados, pero nada sugiere que ellos fortalecerán al Gobierno.

De otra parte una mejora de las cifras en la gestión del Gobierno no aumenta la popularidad, y no lo ha hecho en el pasado. Además lograr esa mejora en un plazo relativamente breve no es tarea fácil. Lo cual le abre el camino a un programa de medidas más efectistas que eficaces, si Vizcarra desea mantener su popularidad.

¿Vizcarra necesita mucho esa popularidad? Solo si desea producir verdaderos cambios. Pero los verdaderos cambios suelen consumir popularidad, no producirla. La calle que ofrecía una solución se puede empezar a volver un problema.