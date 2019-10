Vizcarra: “Vamos a pensar en el país como uno solo, donde no existen ciudadanos de segunda”

El presidente Martín Vizcarra declaró desde Trujillo y agradeció a los peruanos por haberlo respaldado en su decisión de disolver el Congreso, tras dos cuestiones de confianza negadas. Asimismo, señaló que el Ejecutivo va a pensar en el país “como uno solo, donde existen ciudadanos de segunda”.

En el segundo mandato de Alan García, cuando Mercedes Aráoz era titular de Comercio Exterior y Turismo, el entonces presidente señaló que los indígenas no eran personas de primera clase.

“Ya está bueno. Estas personas no tienen corona, no son ciudadanos de primera clase. 400 mil nativos no pueden decirnos a 28 millones de peruanos: tú no tienes derecho de venir por aquí”, señaló García en el 2009.

Un informe de la comisión de Investigación sobre el conflicto en Bagua ha vinculado a Mercedes Aráoz como responsable política de lo sucedido, tras emitir “declaraciones inoportunas que contribuyeron a la confusión de la opinión pública” y el “incumplimiento de la obligación constitucional de someter los decretos legislativos que afectaban directamente a los pueblos indígenas a la consulta previa que señala el convenio 169 de la OIT”, cuando se desempeñaba como ministra de Comercio Exterior y Turismo.