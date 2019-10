García Belaúnde aún considera a Pedro Olaechea como presidente del Congreso [VIDEO]

El exparlamentario por Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde brindó declaraciones sobre la coyuntura política en Perú tras la disolución del Congreso de La República. Aprovechando su estadía en Miami, el último viernes, ofreció una entrevista al programa ‘Bayly’, que se transmite por la señal de Mega Tv.

El excongresista sostuvo su postura con respecto al gobierno y considera que Pedro Olaechea es aún presidente del Congreso. “Yo creo que sí", puntualizó el popular ‘Vitocho’ ante la pregunta del conductor peruano Jaime Bayly sobre el cargo del actual miembro de la Comisión Permanente e integrante de Fuerza Popular.

Durante la entrevista con Jaime Bayly, Víctor Andrés García Belaúnde expresó que “nuestro Congreso aceptó erróneamente la cuestión de confianza y debió rechazarla porque la confianza es para la investidura”, según señaló.

Así mismo, el excongresista por Acción Popular detalló que, para la presentación de candidatos al Tribunal Constitucional, su bancada propuso a dos personas “que no tienen nada que ver con el partido y ni lo conocen, uno de ellos ha sido juez supremo”; sin embargo, no fue aceptado porque no logró los 87 votos necesarios.

“Ese es el Congreso que tenemos, las reglas del juego que hemos aceptado”. indicó en diálogo con el programa nocturno ‘Bayly’. “Lo que Belaúnde decía: rompe las reglas de la democracia y vamos a la barbarie, bueno, estamos ahora entrando a la barbarie”, acotó sobre la decisión de Martín Vizcarra de disolver el Parlamento.

En su intervención en el programa de Bayly, el exmiembro del Congreso deslindó de sus colegas y se mostró en contra de que los ciudadanos los llamen ‘ratas’. “De los 130 hay quienes podrían serlo: pericotes pequeños, ágiles y de un solo hueco. El pueblo eligió”, refirió.

“(Por el caso Donayre) no se puede calificar al Congreso de delincuentes, los hay sí, pero como institución es imposible", agregó.

Finalmente, sobre el adelanto de elecciones congresales al 2020, el militante de Acción Popular apuntó al probable aumento de la popularidad de Martín Vizcarra tras la medida, por lo que adelantó que “evidentemente puede inducir a la votación y tener un congreso muy afín a él” y, además, podrían modificar la Constitución para prolongar la permanencia del presidente y los parlamentarios.

Como se sabe, Víctor Andrés García Belaúnde salió del país es último martes y anunció que regresaría dos días después. A pesar de encontrarse en Miami, Estados Unidos, el acciopopulista continúa mostrando su postura contra el Decreto Supremo 165-2019-PCM que resuelve el cierre del Congreso.