Vizcarra agradeció el respaldo de peruanos tras disolver el Congreso [VIDEO]

El presidente Martín Vizcarra envió desde Trujillo un mensaje de agradecimiento a los peruanos tras la disolución del Congreso, luego de que se le negó al Ejecutivo en dos ocasiones la cuestión de confianza.

“Estoy aquí para agradecer el apoyo del pueblo, apoyo permanente, el respaldo más importante para las decisiones que hemos tomado. Ustedes saben que esta semana hemos tomado decisiones super importantes en el beneficio del país respetando escrupulosamente la Constitución y fortaleciendo la democracia y vamos a seguir trabajando”, señaló Vizcarra.

Asimismo, contó que el jueves tuvo una reunión con los gobernadores de todo el país para trabajar de la mano y recalcó “vamos a seguir en la misma línea, luchando contra la corrupción, pensando en el país como uno solo, donde no existen ciudadanos de segunda”.

Martín Vizcarra también aclaró que la disolución del Congreso no ha generado violencia, sino momentos de alegría y añadió “lo único que me da fuerzas para continuar es el respaldo masivo de la población pero también me genera un mayor compromiso para trabajar con transparencia y generado desarrollo económico y social”.

En otro momento, Martín Vizcarra indicó el Ejecutivo va a pensar en el país “como uno solo, donde no existen ciudadanos de segunda”. En el 2009, cuando Alan García era presidente y Mercedes Aráoz su ministra de Comercio Exterior y Turismo, el exmandatario aseguró que los indígenas no eran ciudadanos de primera clase.

“Ya está bueno. Estas personas no tienen corona, no son ciudadanos de primera clase. 400 mil nativos no pueden decirnos a 28 millones de peruanos: tú no tienes derecho de venir por aquí”, dijo García en el 2009.

Además, un informe de la comisión de Investigación sobre el conflicto en Bagua vincula a Mercedes Aráoz como responsable política de lo sucedido por sus “declaraciones inoportunas que contribuyeron a la confusión de la opinión pública” y el “incumplimiento de la obligación constitucional de someter los decretos legislativos que afectaban directamente a los pueblos indígenas a la consulta previa que señala el convenio 169 de la OIT”.