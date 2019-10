No queremos mártires

Por: María Antonieta Alva

Siempre he pensado que los funcionarios públicos deben ser mejor remunerados. Eso sí, creo que los servicios públicos van a mejorar más cuando se haga un esfuerzo significativo por atraer y retener a los mejores funcionarios en aquellos puestos que implican contacto directo con el ciudadano: el profesor que le enseña matemáticas a un niño o el policía que defiende a un individuo durante un asalto. De hecho, la primera dama de la Nación dijo hace unos días que la comparación entre el sueldo de un ministro y un profesor le parece absurda.

A mí también me parece absurda, pero creo que por razones distintas. Solo el día cuando entendamos la verdadera dimensión de lo que significa confiarle a alguien la educación de un niño nos vamos a preocupar seriamente por mejorar las condiciones laborales de los maestros.

Pero el punto que quiero resaltar es que creo que deberíamos abandonar ese sentido común según el cual las personas “capacitadas” le hacen un favor al país al trabajar en el sector público. Quienes de verdad están comprometidos con mejorar los servicios públicos lo hacen porque están convencidos de que todo ciudadano se merece un adecuado acceso a ellos y de que su trabajo puede ayudar a que el talento y el esfuerzo –y no las circunstancias no elegibles que rodean el origen de una persona– son los que determinen su desarrollo. Saquémonos de la cabeza la idea de que quienes ocupan altos puestos en el Estado son unos mártires, porque si de verdad algunos de ellos consideran que trabajar por los peruanos constituye un martirio sacrificado, pues yo al menos preferiría que chapen sus chivas y aterricen pronto en Manhattan.

Un segundo punto es tener siempre claro que estudiar en una universidad top no te hace mejor persona. Las soluciones a los verdaderos retos del Perú no te las enseñan en un salón de clases. Estoy por terminar una maestría en Harvard y todavía no consigo hacer entender a algunas personas que “la libertad de asociación” no puede justificar que las empleadas no puedan bañarse en la piscina de los exclusivos clubes de Asia.