Candidato al CAL se propone impulsar la función notarial del abogado

Carlos Perea Pasquel es uno de los candidatos que aspira llegar al decanato del Colegio de Abogados de Lima en las elecciones que se realizarán en noviembre próximo.

Quien integró el ‘Comité Cívico Patriótico 4 de Junio’ contra el gobierno de Alberto Fujimori en los años 90, tiene entre sus objetivos el que los abogados puedan ejecutar actividad notarial en lo concerniente a legalización de firmas y documentos. Esto, con la finalidad de desconcentrar la labor de las notarías y crear una fuente de ingreso económico para los juristas.

“Como Colegio de Abogados de Lima tenemos la función de propuesta legislativa. Una de las propuestas legislativas que vamos a presentar al día siguiente de haber ganado el decanato es que el abogado tenga esta posibilidad”, afirmó Carlos Perea.

También dijo que exigirán la meritocracia para que el Estado cumpla con sus funciones de eficiencia y eficacia a fin de que las demandas de sus administrados sean atendidas y resueltas.

En el aspecto institucional, demandarán el cumplimiento de los plazos de ley en los procesos judiciales de modo que los juicios no demoren décadas.

“Un juicio no puede demorar veinte años. En la mayoría de las cortes superiores de justicia no se cumplen los plazos y el Poder Judicial ha superado su capacidad de resolución. Tenemos la firme convicción de exigirlo y si es necesario tomaremos el Palacio Judicial, porque si no cambia eso no cambia nada”, anotó.

Carlos Perea también propugna el cuidado del medioambiente. Le preocupa el almacén de desechos sólidos de una minera en la bahía de Paracas. Precisó que una de sus primeras acciones será comunicarse con el Colegio de Abogados de Pisco para defender esa bahía.

Acompañan a Perea en su lista, Pedro Quispe (secretario general), Elma Montero (defensa gremial), Oscar Muñoz (Ética), Pedro Madrid (director de Economía), entre otros.

“Somos abogados de a pie, no pertenecemos a grupos de poder”, acotó.