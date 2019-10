Otra vez la naranja mecánica S.A.

El comunicado de Confiep que afirma que el Perú está en el reino de la inconstitucionalidad, y que ha aumentado notablemente la incertidumbre por la disolución del congreso parece, en opinión de esta modesta columna, no solo equivocado sino parcializado, algo que daña la credibilidad del principal gremio empresarial al perfilarlo como una institución políticamente partidarizada.

Mientras la incertidumbre existe desde el 28/7/16 y no recién desde el 30/9/19, la disolución del congreso puede traer, al menos desde el punto de vista de los negocios, un alto en el horror sin solución hasta el 28/7/21 por un pleito sin fin y un congreso pervirtiendo las leyes para proteger prebendas.

A su vez, la prédica de que, una vez disuelto el congreso, el manejo económico del gobierno sería ‘rojete, castro-chavista, social-confuso’, es errado: la nueva titular del MEF, María Antonieta Alva, no parece, precisamente la ministra de economía de Nicolás Maduro.

Por el contrario, fue el fujiaprismo el que en estos tres años introdujo distorsiones relevantes en algunos mercados con medidas populistas y al servicio de lobbies, desde Keiko Fujimori hasta sus peones con curul.

En el peor de los casos, la incertidumbre no se ha agravado más de lo que ya estaba antes de la disolución del congreso, y Confiep solo le atribuye la responsabilidad de ello al presidente Martín Vizcarra y exonera de toda culpa al fujiaprismo, algo que parece basado en ignorancia o en partidarización.

En ese sentido, la demanda del comunicado de Confiep al expresar “nuestro enérgico rechazo a la violación de la constitución y al sistema democrático que ha perpetrado el presidente Vizcarra con un argumento inconstitucional”, parece apresurado cuando el TC ni se ha pronunciado.

La conclusión apresurada de Confiep de que se ha violado la constitución no es digna de una entidad que debiera inspirarse en principios y valores al servicio del país, y no a los del partido Fuerza Popular del que la actual presidenta del gremio iba a ser ministra de educación si Keiko Fujimori ganaba la elección 2016, algo que les hace daño a los empresarios del país y que, con todo lo que ha pasado antes, ya deberían saber que no les conviene.