Arzobispo de Arequipa: “Un país dividido no puede prosperar”

El Arzobispo de Arequipa, monseñor Javier Del Río Alba, se pronunció respecto a la coyuntura política que atraviesa el Perú, señalando que un país dividido no puede prosperar.

“Ya dice Jesús en el evangelio, un reino dividido no puede subsistir y lo mismo sucede con los países, si estamos divididos naturalmente las cosas no van a ir bien”, indicó.

Monseñor invocó a las autoridades y políticos a dejar de lado sus intereses propios y en lugar de ello, buscar el diálogo y marcar una agenda para el bienestar del país.

A diferencia del Cardenal Juan Luis Cipriani, el Arzobispo de Arequipa evitó opinar si el presidente Martín Vizcarra debe renunciar o no al cargo. “Si lo que se ha hecho es constitucional o no, yo personalmente no me siento llamado a dirimir esto porque hay especialistas”, indicó.

Respecto a las elecciones de enero del 2020, consideró que la situación no cambiará si no existe un cambio profundo. “Podemos recambiar congresistas, ministros, presidentes, jueces, pero mientras no se cambie el espíritu, mientras no se vaya por la vía de la caridad, el entrampamiento continuará”, refirió.